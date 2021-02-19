Электрический чайник стал причиной переполоха в федеральном учреждении в Волгограде

Происшествия 19.02.2021 09:14
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19.02.2021 09:14
В Волгограде 20 служащих было эвакуировано из-за загоревшегося электрического чайника. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на экстренные службы, инцидент произошел накануне днем в помещении технической библиотеки административного здания филиала ФБУ «Администрация Волго-Донского бассейна внутренних водных путей"', расположенной на ул. Бутурлиновской, 24 в Красноармейском районе. В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что сообщение о пожаре поступило в 12.45 ч. на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы. В кирпичном помещении размером 4х4м горели вещи на площади 6 кв.м. Пожарные расчеты 6-ой пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 12.58 ч. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электробытовых приборов.
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