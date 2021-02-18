Расследования

Обвиняемый в краже элитных авто в Волгограде экстрадирован из Чехии

Расследования 18.02.2021 17:11
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18.02.2021 17:11


В  Россию  из  Чехии  экстрадирован  организатор  преступной  группы Анатолий Зернов, обвиняемый в краже дорогостоящих автомобилей в Волгоградской области. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщает сегодня пресс-служба Генеральной прокуратуры России.
По версии следствия, в сентябре 2015 года на территории Волгоградской области  Зернов  создал  организованную  преступную  группу  с  целью  хищения дорогостоящих автомобилей с их последующей продажей.  В  конце  2015  –  январе 2016 гг. ими было похищено две машины стоимостью  1 ,6 миллиона рублей и  1 миллион рублей. При перемещении похищенных  авто  соучастники  Зернова  были  задержаны,  а он скрылся. По поручению  Генеральной  прокуратуры РФ его объявили в международный розыск.

В  середине  2017 года Зернова задержали на территории Чехии, после чего  Генпрокуратура направила запрос о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности. Министром юстиции Чешской Республики 24 апреля 2018 года разрешена экстрадиция Зернова в Россию. Однако передача обвиняемого была отложена до отбытия им наказания, вынесенного чешским судом в связи с совершенным преступлением на территории данного государства. В ближайшее время в сопровождении спецконвоя Анатолий Зернов будет доставлен в Москву.
Фото МВД России

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