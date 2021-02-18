Обвиняемый в краже элитных авто в Волгограде экстрадирован из Чехии

Расследования 18.02.2021 17:11
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18.02.2021 17:11
В Россию из Чехии экстрадирован организатор преступной группы Анатолий Зернов, обвиняемый в краже дорогостоящих автомобилей в Волгоградской области. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщает сегодня пресс-служба Генеральной прокуратуры России.
По версии следствия, в сентябре 2015 года на территории Волгоградской области Зернов создал организованную преступную группу с целью хищения дорогостоящих автомобилей с их последующей продажей. В конце 2015 – январе 2016 гг. ими было похищено две машины стоимостью 1 ,6 миллиона рублей и 1 миллион рублей. При перемещении похищенных авто соучастники Зернова были задержаны, а он скрылся. По поручению Генеральной прокуратуры РФ его объявили в международный розыск.
В середине 2017 года Зернова задержали на территории Чехии, после чего Генпрокуратура направила запрос о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности. Министром юстиции Чешской Республики 24 апреля 2018 года разрешена экстрадиция Зернова в Россию. Однако передача обвиняемого была отложена до отбытия им наказания, вынесенного чешским судом в связи с совершенным преступлением на территории данного государства. В ближайшее время в сопровождении спецконвоя Анатолий Зернов будет доставлен в Москву.
Фото МВД России
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