Расследования 18.02.2021 14:03
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18.02.2021 14:03
Уголовное дело о невыплате зарплаты свыше двух месяцев возбуждено в отношении 31-летней жительницы Урюпинска. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник, владелица магазина приняла без оформления на работу продавцов-кассиров и заведующую, а через некоторое время без веских к тому причин перестала выплачивать им заработную плату.
Работники в судебном порядке попытались отстоять свои права, доказав не только факт трудовых взаимоотношений, но и наличие перед ними задолженности на сумму около 70 тысяч рублей. Вынесенное в феврале прошлого года в их пользу решение суда не побудило женщину расплатиться с нанятым персоналом - до настоящего времени причитающиеся деньги они не получили.
Основанием для возбуждения уголовного дела послужили результаты проверки, проведенной прокуратурой Урюпинского района.
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