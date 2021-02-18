



Уголовное дело о невыплате зарплаты свыше двух месяцев возбуждено в отношении 31-летней жительницы Урюпинска. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник, владелица магазина приняла без оформления на работу продавцов-кассиров и заведующую, а через некоторое время без веских к тому причин перестала выплачивать им заработную плату.

Работники в судебном порядке попытались отстоять свои права, доказав не только факт трудовых взаимоотношений, но и наличие перед ними задолженности на сумму около 70 тысяч рублей. Вынесенное в феврале прошлого года в их пользу решение суда не побудило женщину расплатиться с нанятым персоналом - до настоящего времени причитающиеся деньги они не получили.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили результаты проверки, проведенной прокуратурой Урюпинского района.



