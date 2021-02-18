В Волгограде оборудование клиники пластической хирургии «Ассоль» выставили на торги





Имущество волгоградской клиники пластической хирургии "Ассоль" выставили на торги по делу о банкротстве. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на официальное извещение о проведении аукциона, всего заявлен 21 лот. В числе распродаваемого имущества - медицинское оборудование, комплектующие и инструменты, вентиляционное и климатическое оборудование, мебель. Общая начальная стоимость всех лотов составляет 10,4 миллиона рублей. Торги пройдут 6 апреля текущего года.





Напомним, арбитражный суд Волгоградской области признал ООО "Клиника пластической хирургии "Ассоль" несостоятельным (банкротом). В отношении должника открыта процедура конкурсного производства до 1 апреля 2021 года. Требования кредиторов составляют в общей сумме 21,7 миллиона рублей, из которых 14,3 миллиона - долг перед Межрайонной ИФНС России № 2 по Волгоградской области. Ранее сообщалось, что с иском о признании клиники банкротом выступил налоговый орган.

Согласно открытым сведениям ЕГРЮЛ, учредителем общества (100% доли) является Надежда Федоровна Саромыцкая. Конкурсным управляющим утверждена Орлова Наталья Викторовна.



