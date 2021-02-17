Телеком 17.02.2021 15:26
0
17.02.2021 15:26
«Ростелеком», крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, построил первую подводную волоконно-оптическую линию связи (ПВОЛС) Кингисепп — Калининград для повышения доступности услуг связи на территории Российской Федерации.
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, новая высокоскоростная линия обеспечит независимость и повысит надежность присоединения самого западного региона к федеральной цифровой инфраструктуре — ранее использовались только наземные линии связи, проходящие по территории других стран.
В торжественном мероприятии, посвященном завершению строительства ПВОЛС, приняли участие специальный представитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, председатель совета директоров «Ростелекома» Сергей Иванов, губернатор Калининградской области Антон Алиханов и президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.
Общая протяженность новой линии, проложенной по дну Балтийского моря, составила 1 115 км,пропускная способность — 100 Гбит/с с возможностью расширения до 8 Тбит/с. Новая ПВОЛС обеспечит готовность цифровой инфраструктуры «Ростелекома» к растущим объемам трафика, повысит надежность и качество предоставления инновационных услуг и решений, включая телемедицину и дистанционное образование в Калининградской области.
«Наше государство уделяет особое внимание вопросу развития Калининградской области. Сегодняшнее событие — дополнительное тому подтверждение. Новая подводная волоконно-оптическая линия связи Кингисепп — Калининград придаст мощный импульс программе цифровой трансформации региона,жители которого смогут почувствовать реальные преимущества от применения информационных технологий и сервисов», — сказал специальный представитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, председатель совета директоров ПАО «Ростелеком» Сергей Иванов.
Антон Алиханов поблагодарил правительство России и «Ростелеком» за вклад в цифровизацию региона и строительство стратегически важных,надежных и безопасных каналов связи для эксклава.
«Подводная линия связи Кингисепп — Калининград дает новые возможности для решения задач по цифровой трансформации региона. Оптическая магистраль напрямую соединяет Калининградскую и Ленинградскую области, повышая качество работы и увеличивая ресурс инфраструктуры связи не только региона, но и всей России.“Ростелеком”еще раз доказал свою надежность, реализовав сложный проект в самой западной части страны», — заявил губернатор Калининградской области. Антон Алиханов также напомнил, что в рамках устранения цифрового неравенства «Ростелеком» обеспечивает в Калининградской области функционирование каналов передачи данных региональной системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, создал региональный портал госуслуг, а также присоединился к организации службы оперативной помощи гражданам в условиях пандемии коронавируса.
«Строительство подводной ВОЛС является важным инфраструктурным проектом для жителей,бизнеса и бюджетных организаций Калининградской области. Для нас это технологически сложный проект с учетом географических и исторических особенностей региона, — отметил президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский. — Трасса прокладки ПВОЛС в водах Балтийского моря имеет 50 пересечений с газопроводами, силовыми кабелями и кабелями связи, например, с “Северным потоком” и “Северным потоком — 2”. Кроме того, во время строительства силами Балтийского флота было уничтожено семь морских мин. Тем не менее, специалисты “Ростелекома” выполнили все работы качественно и в срок».
Видеоролик о новой подводной ВОЛС Кингисепп — Калининград можно посмотреть на сайте «Ростелекома».
Реклама
РТКОММ второй год подряд признан лидером рынка спутниковой связи России11.02.2021 16:57
Телеком 11.02.2021 16:57
Цифровая безопасность: «Ростелеком» в Волгограде организовал для школьников образовательный квест10.02.2021 10:42
Телеком 10.02.2021 10:42
Аппетиты растут: волгоградцы стали в четыре раза чаще пользоваться онлайн-доставкой продуктов09.02.2021 12:12
Телеком 09.02.2021 12:12
«Чистое небо»: «Ростелеком» на Юге перенес в 2020 году с опор в кабельную канализацию более 100 км оптики08.02.2021 16:55
Телеком 08.02.2021 16:55
«Искра Юга»: «Ростелеком» поддержал цифровую номинацию на конкурсе СМИ04.02.2021 10:59
Телеком 04.02.2021 10:59
«Учитель года России–2020»: «Ростелеком» выступил цифровым партнером финала Всероссийского конкурса03.02.2021 19:15
Телеком 03.02.2021 19:15
Эксклюзивы февраля в Wink: самый ожидаемый сериал 2021 года «За час до рассвета» и новые серии проекта «Девяностые»29.01.2021 10:19
Телеком 29.01.2021 10:19
Много половин: волгоградцы стали втрое больше сидеть на сайтах знакомств28.01.2021 10:23
Телеком 28.01.2021 10:23
Создана компания «РТК-Цифровой документооборот»27.01.2021 13:05
Телеком 27.01.2021 13:05
Сам себе связист: абоненты МегаФона подключаются к сотовой связи через приложение и Госуслуги26.01.2021 12:28
Телеком 26.01.2021 12:28
Волгоградцы стали экономить на интернет-покупках26.01.2021 10:34
Телеком 26.01.2021 10:34
Цифровой IQ: «Ростелеком» провел онлайн-турнир в формате «Что? Где? Когда?» среди команд знатоков семи вузов ЮФО и СКФО25.01.2021 14:23
Телеком 25.01.2021 14:23
Мониторинг здоровья: тепловизоры «Ростелекома» защитят волгоградских ценителей культуры и искусства21.01.2021 10:30
Телеком 21.01.2021 10:30
На пике: в период новогодних праздников абоненты «Ростелекома» на Юге скачали более 110 000 Тб информации19.01.2021 13:36
Телеком 19.01.2021 13:36
Волгоградцы смотрели на каникулах триллеры и драмы19.01.2021 12:30
Телеком 19.01.2021 12:30
Реклама