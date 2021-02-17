Общество 17.02.2021 12:52
0
17.02.2021 12:52
План подготовки к 80-летию окончания Сталинградской битвы должен включать в себя не только торжества, но и работу по развитию инфраструктуры Волгоградской области. Об этом сегодня на встрече с ветеранским сообществом региона заявил губернатор Андрей Бочаров, сообщает ИА «Высота 102». Мероприятие посвящено обсуждению будущей программы мероприятий в честь юбилейной годовщины сражения.
«Программой следует предусмотреть помимо праздничных мероприятий, еще и большой комплекс работ по продолжению благоустройства, созданию инфраструктуры и развитию муниципальных образований, Волгоградской области в целом», - считает глава региона. Мероприятия следует проводить, как подчеркнул руководитель области, в течение всего 2023 года. Также должны быть сформированы планы на будущее. «Результатом должно стать повышение качества жизни людей через обновление и создание инфраструктурных, социальных и других объектов, благоустройство территорий, новых центров общественного притяжения», - отметил губернатор.
Основные организационные мероприятия по подготовке к 80-летию Сталинградской битвы стартуют в этом году. Как добавил Андрей Бочаров, символично, что в 2021 году отмечается 800-летие святого благоверного князя Александра Невского. К этой дате будет приурочено открытие и освящение возрожденного в Волгограде собора, которое носит имя великого полководца.
Реклама
Собственник Качинского рынка в Волгограде: сгоревшее имущество не было застраховано17.02.2021 14:02
Общество 17.02.2021 14:02
"Мы банкроты!": торговцы рыдают на пепелище Качинского рынка в Волгограде (ВИДЕО)17.02.2021 10:38
Общество 17.02.2021 10:38
Стала известна дата открытия Качинского рынка в Волгограде после пожара17.02.2021 08:28
Общество 17.02.2021 08:28
Пожар на рынке сказался на движении общественного транспорта в Волгограде16.02.2021 15:25
Общество 16.02.2021 15:25
140 человек на ИВЛ: коронавирус не уходит из Волгоградской области16.02.2021 14:29
Общество 16.02.2021 14:29
Чиновник объяснил смерти молодых от коронавируса в Волгоградской области16.02.2021 14:03
Общество 16.02.2021 14:03
«Мы пойдем до конца»: сторонники волгоградского времени продолжат судебную войну16.02.2021 13:32
Общество 16.02.2021 13:32
Мусорный регоператор атаковал волгоградцев звонками с угрозами о суде16.02.2021 12:14
Общество 16.02.2021 12:14
"На все про все меньше часа": сторонники волгоградского времени проиграли еще один суд16.02.2021 11:02
Общество 16.02.2021 11:02
В волгоградских магазинах ищут фальсификат из Брянска16.02.2021 08:32
Общество 16.02.2021 08:32
Сбер масштабирует на всю страну программу развития предпринимательских талантов у школьников SberZ15.02.2021 22:10
Общество 15.02.2021 22:10
Отпускной режим: в Волгограде откроют авиарейсы на Черное море15.02.2021 19:20
Общество 15.02.2021 19:20
В четырех селах Волгоградской области гасят вспышки бешенства15.02.2021 17:54
Общество 15.02.2021 17:54
В «ИВЦ ЖКХ и ТЭК Волгограда» запустили скоростную справочную службу15.02.2021 16:31
Общество 15.02.2021 16:31
Из Китая с любовью: «Алиэкспресс» выделил 1 млн рублей на деревянные игрушки из Волгограда15.02.2021 16:16
Общество 15.02.2021 16:16
Реклама