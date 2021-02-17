



План подготовки к 80-летию окончания Сталинградской битвы должен включать в себя не только торжества, но и работу по развитию инфраструктуры Волгоградской области. Об этом сегодня на встрече с ветеранским сообществом региона заявил губернатор Андрей Бочаров, сообщает ИА «Высота 102». Мероприятие посвящено обсуждению будущей программы мероприятий в честь юбилейной годовщины сражения.





«Программой следует предусмотреть помимо праздничных мероприятий, еще и большой комплекс работ по продолжению благоустройства, созданию инфраструктуры и развитию муниципальных образований, Волгоградской области в целом», - считает глава региона. Мероприятия следует проводить, как подчеркнул руководитель области, в течение всего 2023 года. Также должны быть сформированы планы на будущее. «Результатом должно стать повышение качества жизни людей через обновление и создание инфраструктурных, социальных и других объектов, благоустройство территорий, новых центров общественного притяжения», - отметил губернатор.





Основные организационные мероприятия по подготовке к 80-летию Сталинградской битвы стартуют в этом году. Как добавил Андрей Бочаров, символично, что в 2021 году отмечается 800-летие святого благоверного князя Александра Невского. К этой дате будет приурочено открытие и освящение возрожденного в Волгограде собора, которое носит имя великого полководца.



