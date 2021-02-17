Общество

"Мы банкроты!": торговцы рыдают на пепелище Качинского рынка в Волгограде (ВИДЕО)

Общество 17.02.2021 10:38
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17.02.2021 10:38




Стихийное собрание торговцев проходит в эти минуты на Качинском рынке, пострадавшем от вчерашнего пожара. Как сообщает корр. ИА "Высота 102" с места событий, люди собрались в уцелевшем мясном корпусе, чтобы обсудить, что им делать дальше и на что жить. 

Среди участников собрания много женщин, которые торговали на этом рынке. Они плачут, говорят, что потеряли в огне все имущество и им нужна материальная помощь. «Мы банкроты! У нас ничего не осталось!», - говорят собравшиеся. Также предприниматели считают, что их должны временно освободить от налогов. 
«Это не год, не два, все, что у нас было – зарабатывалось долгими годами, десятилетиями. Мы даже не знаем куда идти и что делать», -  плачет одна из владелиц уничтоженного огнем торгового павильона. От собственника рынка, по словам собравшихся, никакой информации пока не поступало. «Мы даже не знаем, были ли застрахованы торговые ряды», - говорят коммерсанты.
Многие вспоминают погибшую на пожаре коллегу Светлану. Торговцы, которые ее знали, рассказывают, что у 62-летней женщины был сахарный диабет. От дыма она начала задыхаться. Погибшую нашли возле выхода из сгоревшего павильона. 
На самом рынке работают сотрудники испытательной пожарной лаборатории  МЧС, которые устанавливают причину возгорания, а также следователи.
Напомним, пожар на Качинском рынке произошел днем 16 февраля. Площадь возгорания составила 2000 квадратным метров. При разборе завалов было обнаружено тело женщины. 
Сегодня в администрации города сообщили о том, что в ближайшие дни на Качинском рынке начнутся восстановительные работы. Оперативный штаб предпринимает усилия  для возобновления работы торговой площадки к 19 февраля.




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