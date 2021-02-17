Стала известна дата открытия Качинского рынка в Волгограде после пожара

Общество 17.02.2021 08:28
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17.02.2021 08:28
Оперативный штаб, созданный администрацией Дзержинского района совместно с районной прокуратурой, завершил формирование предварительного реестра предпринимателей, имущество которых пострадало 16 февраля в результате пожара на рынке по ул. Качинцев. В настоящий момент в реестр вошли данные 13 хозяйствующих субъектов, рассказали ИА «Высота 102» в администрации Волгограда. Все они на льготных условиях получат новые места для возобновления хозяйственной деятельности на этой же торговой площадке уже в ближайшие дни.
Оперативный штаб предпринимает необходимые меры для возобновления работы рынка уже к 19 февраля, заверили в администрации города. Перед этим предстоит провести работы по восстановлению системы энергоснабжения и по ограждению пострадавшей территории. Ориентировочно эти мероприятия будут выполнены в течение 17 и 18 февраля.
Напомним, пожар на Качинском рынке произошел накануне в 14-00. Сгорели магазин «Светофор» и прилегающие к нему торговые ряды. На месте пожарища было обнаружено тело женщины. Еще троим волгоградцам была оказана медицинская помощь из-за отравления угарным газом.
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