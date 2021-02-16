Труп женщины обнаружен на сгоревшем Качинском рынке в Волгограде

Происшествия 16.02.2021 17:00
0
16.02.2021 17:00
Тело человека при разборе завалов найдено на территории сгоревших торговых рядов Качинского рынка. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на экстренные службы. Предположительно, погибшая - женщина.
В СУ СКР по Волгоградской области сообщили, что по факту гибели женщины в результате пожара на рынке в Дзержинском районе организована проверка. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе следователей территориального подразделения СКР, а также следователей-криминалистов областного управления ведомства.
По предварительным данным, пожар вспыхнул около 14 часов, спустя полтора часа сотрудникам спасательной службы удалось справиться с огнем и ликвидировать открытое горение. Тело погибшей обнаружено в одном из торговых павильонов. Личность погибшей устанавливается.
В комитете здравоохранения Волгоградской области в свою очередь сообщили, что врачи оказали помощь троим волгоградцам, у которых было диагностировано отравление угарным газом в легкой степени. Сегодня же медики проведут дополнительное обследование. Есть большая вероятность, что лечение они продолжат амбулаторно — предварительные прогнозы исходя из их текущего состояния такие.
Все трое обследование проходят в больнице № 25.
Реклама
«Все сгорело»: торговцы на пепелище рынка подсчитывают ущерб от пожара в Волгограде16.02.2021 18:03
Происшествия 16.02.2021 18:03
В центре Волгограда ночью расстреляли иномарку16.02.2021 17:56
Происшествия 16.02.2021 17:56
Спас нательный крестик: в Волгоградской области в посетителей бара стреляли из обреза16.02.2021 16:38
Происшествия 16.02.2021 16:38
Взгляд с высоты на пожар на Качинском рынке в Волгограде (ВИДЕО)16.02.2021 16:10
Происшествия 16.02.2021 16:10
Людей вывели, имущество сгорело: на рынке в Волгограде локализовали пожар16.02.2021 15:06
Происшествия 16.02.2021 15:06
В Волгограде горит Качинский рынок16.02.2021 14:03
Происшествия 16.02.2021 14:03
В Волгограде сожитель хотел задушить пенсионерку из-за ее болезни16.02.2021 10:33
Происшествия 16.02.2021 10:33
Удирали на снегоходах: в Волгоградской области шесть часов ловили браконьеров из Саратова15.02.2021 16:47
Происшествия 15.02.2021 16:47
Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП с маршруткой и автобусом в Волгограде15.02.2021 11:00
Происшествия 15.02.2021 11:00
В Волгограде столкнулись автобус и маршрутка: шестеро пострадавших15.02.2021 10:12
Происшествия 15.02.2021 10:12
В эко-парке Волгограда потушили пожар15.02.2021 08:39
Происшествия 15.02.2021 08:39
В Волгограде около многоэтажки нашли тело девушки14.02.2021 20:22
Происшествия 14.02.2021 20:22
Три человека пострадали в серьезном ДТП на юге Волгограда14.02.2021 10:36
Происшествия 14.02.2021 10:36
В Волгоградской области дотла сгорела иномарка14.02.2021 10:18
Происшествия 14.02.2021 10:18
В Волгоградской области легковушка насмерть задавила пенсионерку13.02.2021 11:03
Происшествия 13.02.2021 11:03
Реклама