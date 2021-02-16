Труп женщины обнаружен на сгоревшем Качинском рынке в Волгограде





Тело человека при разборе завалов найдено на территории сгоревших торговых рядов Качинского рынка. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на экстренные службы. Предположительно, погибшая - женщина.

В СУ СКР по Волгоградской области сообщили, что по факту гибели женщины в результате пожара на рынке в Дзержинском районе организована проверка. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе следователей территориального подразделения СКР, а также следователей-криминалистов областного управления ведомства.