



Ранее неоднократно судимый житель Серафимовичского района задержан за стрельбу из обреза ружья по посетителям бара, которые выясняли отношения возле увеселительного заведения. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, пострадал 18-летний местный житель, который был госпитализирован в больницу с огнестрельным ранением в ногу. 24-летний посетитель бара, которому дробь попала в грудь, чудом избежал ранения. Поражающий элемент ударился о нательный крестик и отскочил, молодой мужчина не пострадал.

Установлено, что 18-летний парень отдыхал с друзьями в кафе. В ходе застолья у него возникли разногласия с малознакомым человеком, сидящим за столиком в другой компании. Оба вышли на улицу, и между ними началась драка. Один из стоявших на улице мужчин достал из кармана куртки обрез ружья и произвел несколько выстрелов в сторону дерущихся людей. Стрелка задержали. Им оказался 40-летний местный житель. Он сознался в содеянном и пояснил, что хотел таким образом прекратить драку.

Возбуждено уголовное дело. Задержанному за хулиганство с применением оружия грозит до 7 лет лишения свободы.

Фото: Tylinek / depositphotos