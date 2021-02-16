Прибыль ГК ВТБ Лизинг выросла на 4% в 2020 году

Экономика 16.02.2021 15:06 Новости компаний
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16.02.2021 15:06 Новости компаний
Согласно отчетности МСФО, чистая прибыль ГК ВТБ Лизинг по итогам 2020 года выросла на 4% в сравнении с предыдущим периодом и составила 13,7 млрд рублей. Консолидированный лизинговый портфель за год увеличился на 11%, до 447,8 млрд рублей. Выручка группы сохраняется на уровне 2019 года – 58,1 млрд рублей.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, за 2020 год ГК ВТБ Лизинг заключил более 29 тысяч новых договоров, услугами компании воспользовались свыше 28 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
На начало 2021 года основную часть в портфеле ВТБ Лизинг занимали авиационный транспорт и железнодорожная техника (по 40%), а также легковые и грузовые автомобили (11%). Наиболее высокими темпами в прошлом году росли сегменты медицинского оборудования (в 27 раз) и телекоммуникационного оборудования, оргтехники и компьютеров (в 2 раза), также в портфеле появились морские суда. Позитивную динамику показали сегмент спецтехники (+16%), легковые автомобили (+14%), железнодорожная техника и авиационный транспорт (по 12%), грузовой автотранспорт (+6%).
«Прошедший год показал, что даже в непростых условиях компания способна справляться с внешними вызовами и оперативно перестраивать свой бизнес под новую реальность. Работая в постоянном диалоге с клиентами, мы смогли поддержать их в период пандемии и сохранить подавляющее большинство заключенных контрактов. Благодаря, в том числе, и этим шагам даже те компании, чей бизнес особенно сильно пострадал, смогли со временем вернуться в платежный график и сохранить возможность пользоваться транспортом, техникой и оборудованием, находящимися в лизинге, для осуществления своей деятельности. Мы смогли привлечь клиентов по ряду новых для нас видов лизингового имущества, спрос на инвестиции в которые существенно возрос на фоне пандемии. В прошлом году у нас стали брать гораздо больше медицинского и телекоммуникационного оборудования, хотя раньше в этих сегментах лизинг был крайне мало задействован. В целом этот период способствовал повышению востребованности инструментов лизинга в экономике страны, и я уверен, что дальше популярность нашей услуги будет только расти», - отметил генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.
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