Общество

140 человек на ИВЛ: коронавирус не уходит из Волгоградской области

Общество 16.02.2021 14:29
0
16.02.2021 14:29


В Волгоградской области за минувшие сутки выявлено 212 новых заболевших коронавирусом. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперштабе. При этом в инфекционные стационары госпитализировали за сутки 238 человек, 318 человек были выписаны. 205 пациентов находятся в реанимации, из них 140 человек – на ИВЛ. 
За минувшие сутки также стало известно о смертях еще шестерых человек от коронавируса. Это 73-летний мужчина и 67-летняя женщина из Волгограда, 46-летняя жительница Ольховского района, 54-летний мужчина из Михайловского района, 83-летний пенсионер из Старополтавского района и 68-летняя жительница Киквидзенского района. Всего в регионе уже 701 человек умерли от коронавируса. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Уютный ЖК в Кировском районе от ГК "Волгострой"

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

АО «ВТЗ» требуется контролер лома и отходов металла.Тел.: 89270606332
Общество
16.02.2021 15:25
Общество 16.02.2021 15:25
Комментарии

0
Далее
Общество
16.02.2021 14:03
Общество 16.02.2021 14:03
Комментарии

0
Далее
Общество
16.02.2021 13:32
Общество 16.02.2021 13:32
Комментарии

0
Далее
Общество
16.02.2021 12:14
Общество 16.02.2021 12:14
Комментарии

0
Далее
Общество
16.02.2021 11:02
Общество 16.02.2021 11:02
Комментарии

0
Далее
Общество
16.02.2021 08:32
Общество 16.02.2021 08:32
Комментарии

0
Далее
Общество
15.02.2021 22:10
Общество 15.02.2021 22:10
Комментарии 0

0
Далее
Общество
15.02.2021 19:20
Общество 15.02.2021 19:20
Комментарии

0
Далее
Общество
15.02.2021 17:54
Общество 15.02.2021 17:54
Комментарии

0
Далее
Общество
15.02.2021 16:31
Общество 15.02.2021 16:31
Комментарии

0
Далее
Общество
15.02.2021 16:16
Общество 15.02.2021 16:16
Комментарии

0
Далее
Общество
15.02.2021 15:31
Общество 15.02.2021 15:31
Комментарии

0
Далее
Общество
15.02.2021 14:37
Общество 15.02.2021 14:37
Комментарии

0
Далее
Общество
15.02.2021 13:27
Общество 15.02.2021 13:27
Комментарии

0
Далее
Общество
15.02.2021 13:26
Общество 15.02.2021 13:26
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:25
Пожар на рынке сказался на движение общественного транспорта в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:06
Людей вывели, имущество сгорело: на рынке в Волгограде локализовали пожарСмотреть фотографии
14:29
140 человек на ИВЛ: коронавирус не уходит из Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:03
В Волгограде горит Качинский рынокСмотреть фотографии
14:03
Чиновник объяснил смерти молодых от коронавируса в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:32
«Мы пойдем до конца»: сторонники волгоградского времени продолжат судебную войнуСмотреть фотографииCмотреть видео
13:28
«Ситуация лучше»: в Волгоградской области продолжат сокращать ковидные стационарыСмотреть фотографии
12:32
Группа «Открытие»: автопром и электроника стали лидерами по оборотам таможенных платежей в IV квартале 2020 годаСмотреть фотографии
12:31
«Она и так наказана»: жители села в Волгоградской области пожалели осужденную за гибель троих сыновей матьСмотреть фотографии
12:14
Мусорный регоператор атаковал волгоградцев звонками с угрозами о судеСмотреть фотографии
11:02
"На все про все меньше часа": сторонники волгоградского времени проиграли еще один судСмотреть фотографии
11:00
СберБанк Онлайн отметил 10-летиеСмотреть фотографии
10:33
В Волгограде сожитель хотел задушить пенсионерку из-за ее болезниСмотреть фотографии
09:43
Президент назначил новых судей в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:32
В волгоградских магазинах ищут фальсификат из БрянскаСмотреть фотографии
20:27
Лед тронулся: Росстат заметил тенденцию зарплатных долгов в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:20
Отпускной режим: в Волгограде откроют авиарейсы на Черное мореСмотреть фотографии
17:54
В четырех селах Волгоградской области гасят вспышки бешенстваСмотреть фотографии
16:49
Банк «Открытие» вошел в ТОП-5 банков по размеру портфеля кредитов ИПСмотреть фотографии
16:47
Удирали на снегоходах: в Волгоградской области шесть часов ловили браконьеров из СаратоваСмотреть фотографии
16:31
В «ИВЦ ЖКХ и ТЭК Волгограда» запустили скоростную справочную службуСмотреть фотографии
16:16
Из Китая с любовью: «Алиэкспресс» выделил 1 млн рублей на деревянные игрушки из ВолгоградаСмотреть фотографии
16:03
«ПАО «Волгоградэнергосбыт»: как оплатить электроэнергию без комиссииСмотреть фотографии
15:31
Амфитеатров много не бывает: Комсомольский сад Волгограда ожидает переделкаСмотреть фотографии
14:37
Губернатора Волгоградской области познакомили с новым судебным приставом из ОренбургаСмотреть фотографии
13:27
Волжский впервые обогнал Волгоград по количеству заразившихся коронавирусомСмотреть фотографии
13:26
В Волгограде оштрафовали вернувшегося из-за границы депутата ШарифоваСмотреть фотографии
13:03
Волгоградцу за «пьяное» ДТП с гибелью ребенка грозит 12 лет колонииСмотреть фотографииCмотреть видео
12:57
В Волгограде снесут капитальные гаражиСмотреть фотографии
12:43
Мэра Михайловки Волгоградской области осудили условно и лишили должностиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 