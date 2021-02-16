140 человек на ИВЛ: коронавирус не уходит из Волгоградской области

Общество 16.02.2021 14:29
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16.02.2021 14:29
В Волгоградской области за минувшие сутки выявлено 212 новых заболевших коронавирусом. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперштабе. При этом в инфекционные стационары госпитализировали за сутки 238 человек, 318 человек были выписаны. 205 пациентов находятся в реанимации, из них 140 человек – на ИВЛ.
За минувшие сутки также стало известно о смертях еще шестерых человек от коронавируса. Это 73-летний мужчина и 67-летняя женщина из Волгограда, 46-летняя жительница Ольховского района, 54-летний мужчина из Михайловского района, 83-летний пенсионер из Старополтавского района и 68-летняя жительница Киквидзенского района. Всего в регионе уже 701 человек умерли от коронавируса.
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