140 человек на ИВЛ: коронавирус не уходит из Волгоградской области





В Волгоградской области за минувшие сутки выявлено 212 новых заболевших коронавирусом. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперштабе. При этом в инфекционные стационары госпитализировали за сутки 238 человек, 318 человек были выписаны. 205 пациентов находятся в реанимации, из них 140 человек – на ИВЛ.

За минувшие сутки также стало известно о смертях еще шестерых человек от коронавируса. Это 73-летний мужчина и 67-летняя женщина из Волгограда, 46-летняя жительница Ольховского района, 54-летний мужчина из Михайловского района, 83-летний пенсионер из Старополтавского района и 68-летняя жительница Киквидзенского района. Всего в регионе уже 701 человек умерли от коронавируса.



