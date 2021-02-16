



В Волгоградской области до 1 марта могут сократить еще более тысячи мест в инфекционных госпиталях. Как заявил на сегодняшнем брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов, в ближайшее время этот вопрос будет вынесен на заседание оперативного штаба. По словам Николая Алимова, в настоящий момент ситуация с коронавирусом в регионе стабильная, создан необходимый двухмесячный запас лекарств и индивидуальных средств защиты. «Если сравнивать с мартом-апрелем прошлого года, то лекарства у нас есть, врачи знают, как лечить. А в случае необходимости мы можем развернуть инфекционные госпитали в считанные дни. Ситуация сейчас лучше», - обосновал он намерение чиновников вернуть еще ряд больниц для оказания плановой помощи.

Ранее, напомним, в пик заболеваемости в регионе было развернуто 8206 коек для лечения пациентов с коронавирусом. После перепрофилирования ряда отделений и медучреждений и возвращения их для оказания плановой помощи количество ковидных коек сократилось до 5383. В настоящий момент занято 2874 койки. Минздрав рекомендует сохранять свободными от 15 до 20 коечного фонда для лечения коронавирусных пациентов. В Волгоградской области этот показатель сейчас составляет около 30%.



