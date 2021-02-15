В четырех селах Волгоградской области гасят вспышки бешенства





Карантин введен в четырех населенных пунктах Ольховского, Даниловского, Серафимовичского и Иловлинского районов из-за вспышки бешенства среди животных. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановления администрации Волгоградской области, больные бешенством животные выявлены в селе Ольховка, хуторе Попов, хуторе Хохлачев, рабочем поселке Иловля. Очаги этого опасного инфекционного заболевания расположены на территории конкретных частных домовладений, но на карантин закрывают целые населенные пункты. Во время действия ограничительных мероприятий запрещено торговать домашними животными, вывозить их за пределы неблагополучной территории и проводить выставки собак и кошек.

Отметим, что сегодня замначальника Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России Владимир Мошков предупредил об угрозе распространения бешенства в регионах Центрального, Приволжского и Южного федеральных округов из-за сезонного гона у диких и бродячих животных, а также их слабой вакцинацией.

Бешенство - смертельно опасное для человека заболевание, лечения от которого не существует. Передается со слюной при укусе больным животным. Распространяясь по нервным путям, вирус достигает нервных клеток коры головного мозга и, поражая их, вызывает тяжелые нарушения, приводящие к смерти. Спасти жизнь может только немедленная вакцинация. В Волгоградской области последний летальный случай был зафиксирован в ноябре 2020 года, когда от бешенства умерла 8-летняя девочка.



