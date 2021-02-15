Общество

В четырех селах Волгоградской области гасят вспышки бешенства

Общество 15.02.2021 17:54
0
15.02.2021 17:54


Карантин введен в четырех населенных пунктах Ольховского, Даниловского, Серафимовичского и Иловлинского районов из-за вспышки бешенства среди животных. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановления администрации Волгоградской области, больные бешенством животные выявлены в селе Ольховка, хуторе Попов, хуторе Хохлачев, рабочем поселке Иловля. Очаги этого опасного инфекционного заболевания расположены на территории конкретных частных домовладений, но на карантин закрывают целые населенные пункты. Во время действия ограничительных мероприятий запрещено торговать домашними животными, вывозить их за пределы неблагополучной территории и проводить выставки собак и кошек.
Отметим, что сегодня замначальника Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России Владимир Мошков предупредил об угрозе распространения бешенства в регионах Центрального, Приволжского и Южного федеральных округов из-за сезонного гона у диких и бродячих животных, а также их слабой вакцинацией. 
Бешенство - смертельно опасное для человека заболевание, лечения от которого не существует. Передается со слюной при укусе больным животным. Распространяясь по нервным путям, вирус достигает нервных клеток коры головного мозга и, поражая их, вызывает тяжелые нарушения, приводящие к смерти. Спасти жизнь может только немедленная вакцинация. В Волгоградской области последний летальный случай был зафиксирован в ноябре 2020 года, когда от бешенства умерла 8-летняя девочка.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Уютный ЖК в Кировском районе от ГК "Волгострой"

Электроды АНО-21 - 150 руб., свёрла, диски отрезные и т.д.. 95 50 05

АО «ВТЗ» требуется контролер лома и отходов металла.Тел.: 89270606332
Общество
15.02.2021 19:20
Общество 15.02.2021 19:20
Комментарии

0
Далее
Общество
15.02.2021 16:31
Общество 15.02.2021 16:31
Комментарии

0
Далее
Общество
15.02.2021 16:16
Общество 15.02.2021 16:16
Комментарии

0
Далее
Общество
15.02.2021 15:31
Общество 15.02.2021 15:31
Комментарии

0
Далее
Общество
15.02.2021 14:37
Общество 15.02.2021 14:37
Комментарии

0
Далее
Общество
15.02.2021 13:27
Общество 15.02.2021 13:27
Комментарии

0
Далее
Общество
15.02.2021 13:26
Общество 15.02.2021 13:26
Комментарии

0
Далее
Общество
15.02.2021 12:57
Общество 15.02.2021 12:57
Комментарии

0
Далее
Общество
15.02.2021 11:43
Общество 15.02.2021 11:43
Комментарии

0
Далее
Общество
15.02.2021 11:00
Общество 15.02.2021 11:00
Комментарии

0
Далее
Общество
15.02.2021 09:09
Общество 15.02.2021 09:09
Комментарии

0
Далее
Общество
15.02.2021 08:18
Общество 15.02.2021 08:18
Комментарии 0

0
Далее
Общество
15.02.2021 08:02
Общество 15.02.2021 08:02
Комментарии

0
Далее
Общество
14.02.2021 17:18
Общество 14.02.2021 17:18
Комментарии

0
Далее
Общество
14.02.2021 17:02
Общество 14.02.2021 17:02
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:27
Лед тронулся: Росстат заметил тенденцию зарплатных долгов в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:20
Отпускной режим: в Волгограде открывают авиарейсы на Черное мореСмотреть фотографии
17:54
В четырех селах Волгоградской области гасят вспышки бешенстваСмотреть фотографии
16:49
Банк «Открытие» вошел в ТОП-5 банков по размеру портфеля кредитов ИПСмотреть фотографии
16:47
Удирали на снегоходах: в Волгоградской области шесть часов ловили браконьеров из СаратоваСмотреть фотографии
16:31
В «ИВЦ ЖКХ и ТЭК Волгограда» запустили скоростную справочную службуСмотреть фотографии
16:16
Из Китая с любовью: «Алиэкспресс» выделил 1 млн рублей на деревянные игрушки из ВолгоградаСмотреть фотографии
16:03
«ПАО «Волгоградэнергосбыт»: как оплатить электроэнергию без комиссииСмотреть фотографии
15:31
Амфитеатров много не бывает: Комсомольский сад Волгограда ожидает переделкаСмотреть фотографии
14:37
Губернатора Волгоградской области познакомили с новым судебным приставом из ОренбургаСмотреть фотографии
13:27
Волжский впервые обогнал Волгоград по количеству заразившихся коронавирусомСмотреть фотографии
13:26
В Волгограде оштрафовали вернувшегося из-за границы депутата ШарифоваСмотреть фотографии
13:03
Волгоградцу за «пьяное» ДТП с гибелью ребенка грозит 12 лет колонииСмотреть фотографииCмотреть видео
12:57
В Волгограде снесут капитальные гаражиСмотреть фотографии
12:43
Мэра Михайловки Волгоградской области осудили условно и лишили должностиСмотреть фотографии
12:24
Ударивший полицейского металлическим прутом водитель «BMW» готовится к суду в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:08
В Волгограде задержали дуэт угонщиков-романтиковСмотреть фотографии
11:43
Волгоградская область серьезно готовится к погодному апокалипсисуСмотреть фотографии
11:43
Банк «Открытие» и Фонд Хабенского провели совместный благотворительный вечерСмотреть фотографии
11:00
Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП с маршруткой и автобусом в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:00
Партию сомнительных духов изъяли из магазина косметики в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:12
В Волгограде столкнулись автобус и маршрутка: шестеро пострадавшихСмотреть фотографии
09:09
Волгоградская область упала в рейтинге качества жизниСмотреть фотографии
08:39
В эко-парке Волгограда потушили пожарСмотреть фотографии
08:18
Профилактика зимнего травматизма: советы страховых представителей ООО « Капитал МС»Смотреть фотографии
08:02
Берегитесь: невидимой ледяной коркой покрываются дороги Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:22
В Волгограде около многоэтажки нашли тело девушкиСмотреть фотографии
17:18
В Волжском с аншлагом открылась выставка первоцветовСмотреть фотографии
17:02
«Каждый день, с утра до ночи, круглосуточно»: волгоградцы – о любви в своей жизни (ОПРОС)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:26
Упавшему в яму волгоградцу компенсируют ущерб за сломанную ногуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 