В Волгограде снесут капитальные гаражи

Общество 15.02.2021 12:57
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15.02.2021 12:57
В Ворошиловском районе снесут несколько бетонных гаражей. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующие распоряжение подписаны в районной администрации. Под снос пойдут бетонные коробки, расположенные на ул. Елецкая, 5б, на участке между улицами Елецкая и Буханцева, 18 стр.1, а также около дома №4 по ул. Липецкой. Кроме того, самовольными строениями признаны два металлических гаража, расположенных на улице Липецкая, 3а и Липецкая, 4.
Напомним, мероприятия по сносу незаконных строений начались в Волгограде несколько лет назад и продолжаются по сей день. В основном демонтируют металлические гаражи, установленные во дворах домов десятки лет назад.
Между тем, Госдума РФ приняла в первом чтении закон о гаражной амнистии. Когда документ вступит в законную силу, неизвестно. Владельцы гаражей горько шутят по этому поводу, что это случится тогда, когда все города зачистят от боксов.
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