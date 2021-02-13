Общество

«Температурные качели» в Волгоградской области улетят в минус

Общество 13.02.2021 21:32
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13.02.2021 21:32


Морозная и снежная погода возвращается в Волгоградскую область после нескольких теплых дней. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на прогноз Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 февраля в регионе температура понизится до 10-11 градусов мороза, а в северных районах – до 18 градусов ниже нуля. В отдельных районах небольшой снег, местами метель, на дорогах гололедица. Ветер порывами 16-21 м/с.
15 февраля ожидается местами метель и ветер до 16 м/с, понижение температуры в северных районах до 23 градусов мороза.
Отметим, что эта зима испытывает жителей региона «температурными качелями». После нескольких морозных и снежных дней резко наступает оттепель с дождем и плюсовой температурой. Такие погодные скачки происходят довольно часто, в среднем раз в неделю.

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