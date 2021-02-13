Нарушителя ковидной границы засекли в поликлинике Волгограда

Общество 13.02.2021 19:25
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13.02.2021 19:25
Никакой логике не поддается поведение отдельных пациентов поликлиники №2 в Краснооктябрьском районе Волгограда. Сегодня в очередной раз коронавирусную "границу" нарушила одна из пациенток, которую в необычной позе сфотографировали другие посетители, сообщает ИА "Высота 102".
В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями прием обычных пациентов и тех, что с симптомами COVID-19, четко разделен. Между двумя зонами в поликлинике на улице Металлургов, как и в ряде других учреждений здравоохранения, в холле натянута полиэтиленовая плёнка. Это своеобразная стена между ковидной частью поликлиники и остальной ее территорией. По неведомой причине, у некоторых пациентов порой возникает неодержимое желание преодолеть искусственный рубеж. Зачем здоровому пациенту стремиться к коронавирусным больным и наоборот - остаётся загадкой.
Сегодня очередная (по словам медиков, далеко не первая) пациентка прорубила окно в запретную зону. Врачи и медсестры только разводят руками - уследить за каждым человеком им не под силу - других забот хватает.
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