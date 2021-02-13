Расследования

Инвалиду за кражу двух котлет и хурмы присудили в Волгоградской области обязательные работы

Расследования 13.02.2021 12:22
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13.02.2021 12:22


За мелкое хищение чужого имущества безработному инвалиду в Волгоградской области присудили 20 часов обязательных работ. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление судьи мирового судебного участка №61 Чернышковского района, из-за незначительной стоимости украденного, мужчину признали виновным в совершении административного правонарушения, а не уголовного.
Судом установлено, что днем 30 декабря 2020 года мужчина пришел домой к соцработнику и украл у нее две мясные котлеты и три хурмы. Сумма ущерба составила 130 рублей.
Сообщается, что мужчина, который является инвалидом второй группы, в момент совершения кражи был пьян. Учитывая тяжелое материальное положение подсудимого суд назначил ему наказание в виде обязательных работ.
Постановление суда может быть обжаловано в апелляционном порядке.

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