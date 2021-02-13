100 тысяч рублей получит автор лучшего проекта благоустойства улицы в центре Волгограда

Общество 13.02.2021 08:49
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13.02.2021 08:49
В Волгограде проведут конкурс на лучший архитектурный проект благоустройства улицы Бакинской в Центральном районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, состязание стартует 18 января. Участникам необходимо разработать концепцию обновления Бакинской в границах от железнодорожного полотна до проспекта Ленина. Авторы должны предусмотреть комфортные пешеходные зоны с объектами инфраструктуры по обеим сторонам от проезжей части. Территория должна быть удобной также для автомобилистов и маломобильных групп населения. Еще одно важное условие - вандалоустойчивость и защита малых архитектурных форм от природного воздействия. То есть, фонари, лавочки или урны должны не только выглядеть эстетично, но и быть практичными, а также долговечными.
Приемка работа состоится 20 апреля с 8.30 до 17.00 по проспекту Ленина, 15 (кабинет 419, тел. 38-55-73). Оценку проектам даст комиссия из состава членов регионального отделения Союза архитекторов России.
Итоги конкурса подведут 26 апреля, победителей ждут денежные призы: первая премия - 100 тысяч рублей; вторая - 70 тысяч рублей; третья - 30 тысяч рублей. Призовой фонд сформирован из внебюджетного источника.
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