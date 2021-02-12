Общество

В Волгоградстате оценили подарки на День святого Валентина

Общество 12.02.2021 16:58
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12.02.2021 16:58


В Волгоградстате назвали стоимость самых популярных подарков, которые традиционно презентуют в День святого Валентина - он отмечается 14 февраля. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, в списке самых популярных подарков, которыми волгоградцы стараются порадовать свою вторую половинку, - шоколадные конфеты, мягкие игрушки, смартфоны, планшеты, сумки, духи, часы, ремни, беспроводные наушники, букеты цветов, книги. 
Как выяснилось, дешевле всего обойдется подарок в виде книги – 320 рублей. Букет из семи цветов будет стоить дороже – 833 рублей. Средняя стоимость ремня – 739 рублей. Самым дорогим подарком оказался планшет – 11790 рублей. 

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