В Волгоградской области коронавирус ставит печальные рекорды





Семь смертей от коронавируса за сутки вновь зарегистрировано в Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на оперативный штаб региона, первый раз такое количество летальных случаев от COVID-19 за сутки было обнародовано 6 февраля текущего года. Ситуация повторилась спустя неделю, чего раньше не было.

От коронавируса скончались четверо жителей Волгограда - двое мужчин 69 и 55 лет, а также две женщины 82 и 73 лет. В числе погибших двое жителей Городищенского района - 47-летний мужчина и 84-летняя женщина, и 46-летний житель Камышина.

Всего в Волгоградской области зарегистрировано уже 46,1 тысячи случаев заболевания коронавирусом, из которых 216 - за минувшие сутки. Выписались из стационаров 215 человек, а общее число выздоровевших за пандемию достигло 44 тысяч. Скончались от коронавируса 677 человек.



