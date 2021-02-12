В Волгоградской области коронавирус ставит печальные рекорды

Здравоохранение 12.02.2021 15:01
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12.02.2021 15:01
Семь смертей от коронавируса за сутки вновь зарегистрировано в Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на оперативный штаб региона, первый раз такое количество летальных случаев от COVID-19 за сутки было обнародовано 6 февраля текущего года. Ситуация повторилась спустя неделю, чего раньше не было.
От коронавируса скончались четверо жителей Волгограда - двое мужчин 69 и 55 лет, а также две женщины 82 и 73 лет. В числе погибших двое жителей Городищенского района - 47-летний мужчина и 84-летняя женщина, и 46-летний житель Камышина.
Всего в Волгоградской области зарегистрировано уже 46,1 тысячи случаев заболевания коронавирусом, из которых 216 - за минувшие сутки. Выписались из стационаров 215 человек, а общее число выздоровевших за пандемию достигло 44 тысяч. Скончались от коронавируса 677 человек.
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