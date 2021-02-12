Экономика 12.02.2021 14:35
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12.02.2021 14:35
Желающие стать высокопоставленными чиновниками комитета экономической политики и развития региона могут попытать удачу и принять участие в конкурсе на включение в кадровый резерв. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт администрации Волгоградской области, документы от соискателей вакансий зампредседателя комитета и ряда других принимаются до 24 февраля.
Впервые отбор претендентов проводит не само ведомство, а управление по вопросам госслужбы и кадров аппарата губернатора. Еще одно нововведение – указание реальных заработных плат. Согласно данным сайта администрации региона, такие сведения при организации прежних конкурсов не разглашались. Как не было ранее и практики проведения дискуссий с потенциальными назначенцами на должность зампредседателя. Индивидуальные собеседования и тестирование проводились, а групповые беседы с участием 3-5 кандидатов – нет. Участникам конкурса предлагается порассуждать на тему инвестиционной привлекательности региона и повышения его конкурентоспособности. Порядок проведения таких встреч был утвержден летом прошлого года отдельным распоряжением.
По итогам обсуждений конкурсная комиссия проведет уже индивидуальное собеседование с каждым претендентом на высокий пост. По иным должностям работодатель готов ограничиться тестированием конкурсантов.
Зарплата заместителя председателя комитета составляет от 67,5 тысячи до 78,7 тысячи рублей. Чиновник, занимающий эту должность, должен иметь высшее образование не ниже уровня специалитета или магистратуры, в том числе, по направлениям: антикризисное управление; бухучет, государственное и муниципальное управление.
На данный пост могут назначить человека со стажем не менее трех лет государственной гражданской службы или не менее четырех лет по специальности, направлению подготовки.
Претендующие на группу должностей категории «руководители» могут рассчитывать на жалование в размере от 53,9 тысячи рублей до 57,4 тысячи рублей.
Для ведущей группы должностей категории «специалисты» в комитете экономической политики и развития зарплата указана в пределах от 31,4 тысячи до 39 тысяч рублей; для старшей группы специалистов – от 17,9 тысячи до 23,5 тысячи рублей.
Согласно конкурсной документации, у государственных гражданских служащих устанавливается ненормированный служебный день, за что к основному 30-дневному отпуску им плюсуют еще три дня. В качестве бонуса для чиновников предусмотрен дополнительный отдых за выслугу лет.
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