Общество 12.02.2021 16:11 Новости компаний
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12.02.2021 16:11 Новости компаний
Количество новых случаев коронавирусной инфекции снижается, но риск заражения остаётся весомым. Компании «Страховой брокер Сбербанка» и «Сбербанк страхование» предлагают предприятиям Поволжья комплексную программу «Сбереги себя», предусматривающую страховые выплаты в случае госпитализации по широкому перечню заболеваний, включая COVID-19.
Как пояснили ИА "Высота 102" в Сбере, программа позволяет бизнесу комплексно заботиться о здоровье сотрудников. Полис предусматривает очные и дистанционные медицинские консультации, лабораторные анализы, приём узкопрофильных специалистов и страховые выплаты в случае госпитализации по широкому перечню заболеваний, включая COVID-19.
В программу также входят услуги «Медицинский навигатор» (поможет подобрать клинику и записаться на приём к врачу) и «Лекарственный навигатор» (покажет наличие необходимых лекарств в аптеках и возможности их доставки).
ʺСбереги себяʺ — это отличное дополнение к социальному пакету работодателя и способ позаботиться о здоровье и финансовом благополучии сотрудников. Программа позволит минимизировать расходы работников предприятий на медицинские услуги", -отмечает Александр Анащенко, председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк.
Корпоративные клиенты могут оформить программу «Сбереги себя», обратившись к клиентским менеджерам Страхового брокера Сбербанка в отделениях Сбербанка. Частным клиентам страховка доступна в мобильном приложении СберБанк Онлайн, на сайте «Сбербанк страхование» и в офисах СберПремьера.
Фото ru.freepik.com
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