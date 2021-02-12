На Гремячинском ГОКе началась вакцинация от COVID-19

Здравоохранение 12.02.2021 12:08
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12.02.2021 12:08
Сотрудники «ЕвроХим-ВолгаКалия» получают прививки от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Вакцинация работников Гремячинского ГОКа организована в поликлинике Котельниковского района и проходит в два этапа с промежутком между ними от 21 до 60 дней. Перед проведением процедуры проводится тщательный осмотр с измерением температуры тела, частоты пульса, артериального давления и кислорода крови. Врач рассказывает о возможных реакциях на вакцину и дает рекомендации.
Как стало известно ИА "Высота 102", вакцинация работников предприятия осуществляется на добровольной основе. Руководители предприятия сделали все возможное, чтобы все работники, не имеющие медицинских противопоказаний, были обеспечены вакциной, необходимой для защиты жизни и здоровья от опасного заболевания. Пример ответственного отношения к своему здоровью и благополучию окружающих подали исполнительный директор «ЕвроХим-ВолгаКалия» Евгений Сахаров и другие руководители комбината, которые первыми сделали прививку от COVID-19.
«Известно, что лучшая защита – это профилактика. Я рад, что наше предприятие предоставило нам возможность сделать прививку и обеспечить защиту от заражения для себя, своей семьи и коллег", - отметил Евгений Сахаров.
Противодействие распространению COVID-19 на предприятиях «ЕвроХима» осуществляется под контролем оперативного штаба, который действует с начала пандемии. Сейчас заболеваемость на производствах компании находится на спаде, тогда как ситуация в Котельниковском и Октябрьском районах остаётся напряжённой.
Напомним, через три недели после первого этапа вакцинации защитная эффективность составляет 91,8 %, а после второго производитель обещает снизить риск заболевания более чем на 95%. Вакцинация возможна для лиц старше 18 лет, не страдающих обострением хронического заболевания, не имеющих тяжелых аллергических реакций, не болевших ОРВИ в течение двух недель до прививки и не болеющих в момент вакцинации.
Несмотря на то, что самоизоляция после вакцинации не требуется, в течение полутора месяцев после введения первой дозы вакцины настоятельно рекомендуется носить защитную маску и перчатки, соблюдать социальную дистанцию, минимизировать все контакты, чтобы снизить риски заражения до того, как будет сформирован вакциональный иммунитет.
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