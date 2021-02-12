В Волжском набирают дворников-добровольцев на подработку





Необычная акция стартовала в Волжском. Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации города, здесь приступили к реализации проекта по привлечению активистов к уборке города. «Каждый желающий может наводить чистоту и порядок на территории в непосредственной близости от своего дома. За работу дворникам-добровольцам предусмотрена зарплата», - объяснили в мэрии.

Инициатором коммерческого проекта выступил комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации города. Волжан приглашают выполнять уборку остановочных павильонов и подходов к пешеходным переходам. Участникам проекта предоставляется возможность выбрать рабочую территорию по желанию, в том числе и недалеко от места проживания. Данная работа может производиться в течение круглого года.

В комитете благоустройства и дорожного хозяйства с активистами заключат договоры, согласно которым за проделанную работу будет производиться оплата из средств местного бюджета.

За подробной информацией следует обращаться в комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации Волжского: ул. 19 Партсъезда, 30, кабинет 16. Телефон: 8(8443) 41-59-80.



