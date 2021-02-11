



Ошибки при передаче показаний счетчиков стали причиной увеличения платы за тепло в нескольких домах Ворошиловского района Волгограда. Итоги проведенных проверок жителям озвучили сегодня в администрации района. Это была первая встреча властей с горожанами по разъяснению вопросов, связанных с начислением платы за отопление, сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе мэрии. Аналогичные собрания будут организованы во всех районах Волгограда.

Инициатором проведения мероприятий выступила рабочая комиссия, в которую вошли специалисты департамента ЖКХ и ТЭК, надзорных жилищных органов и ресурсоснабжающей организации, депутаты и общественники. Как пояснили гражданам, проверки проводятся по всем домам, чьи адреса были указаны в СМИ в начале февраля. В частности, было проинспектировано состояние внутридомовых тепловых узлов в многоэтажках, а также осуществлены документарные проверки.

В Ворошиловском районе обследованию подлежат 9 домов. Проведенный анализ показал, что, в основном, начисленные платежи возросли из-за ошибок при передаче показаний общедомовых приборов учета в расчетные центры.





В двух домах по ул. Лавочкина, 2 и 6/1 и по ул. Циолковского,19 выявлены нарушения жилищного законодательства: управляющие компании несвоевременно устранили сбой в работе автоматики регулирования параметров теплоносителя, который образовался при неправильной эксплуатации оборудования. Это привело к увеличению расхода тепла и, соответственно, возрастанию платы. Материалы проверок будут переданы в госжилинспекцию для принятия решения. Комиссия продолжит работу по остальным адресам, где было зафиксировано изменение платы за отопление.

Напомним, многие жители Волгограда получили за январь платежки за отопление с суммами к оплате, значительно превышающими показатели прошлого месяца. Поскольку погода в начале этого года незначительно отличалась от декабря, то волгоградцы массово стали жаловаться на завышенные счета, выставленные коммунальщиками. В ООО "Концессии теплоснабжения" в конце января официально заявили, что причинами увеличения платы за отопление в январе стали недочеты в работе управляющих компаний. Ресурсоснабжающая организация предоставила СМИ список из 111 домов , жильцам которых придется раскошелиться. Некоторые управляющие компании поспешили не согласиться с данными концессионеров. В ряде УК информагентству пояснили, что их дома переведены на прямое управление, поэтому начисление за отопление делают сами концессии.