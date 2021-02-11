Происшествия 11.02.2021 17:45
0
11.02.2021 17:45
Уголовное дело о мошенничестве в крупном размере возбуждено в отношении бывшего директора кредитного потребительского кооператива "Перспектива". Об этом ИА "Высота 102" сообщила сегодня старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.
Поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалы надзорной проверки Урюпинской межрайонной прокуратуры.
Согласно материалам, с 2019 по 2020 годы глава кооператива заключала с жителями Урюпинска договоры о передаче личных сбережений под проценты на фиксированный срок. При этом женщина организовала деятельность возглавляемого ею кооператива по принципу финансовой пирамиды - вкладчики получали доходы только за счет взносов от новых участников.
Вводя пайщиков в заблуждение относительно стабильности работы кооператива, по истечении сроков действия договоров принятые обязательства по возврату полученных от граждан денежных средств и выплате процентов подозреваемой не исполнены.
В настоящее время потерпевшими по уголовному делу признаны 9 жителей Урюпинска. Ущерб оценивается в сумму более 10 миллионов рублей.
Расследование уголовного дела проводится следственным отделением МО МВД России "Урюпинский". Отмечается, что ввиду уничтожения подозреваемой части финансово-хозяйственной документации кооператива, установление круга потерпевших продолжается в рамках расследования уголовного дела.
В этой связи лица, пострадавшие от действий директора кооператива, могут обратиться в территориальный отдел полиции.
Реклама
Смертельный обгон: такси с чеченскими номерами разбилось на трассе в Волгоградской области11.02.2021 13:45
Происшествия 11.02.2021 13:45
В Волгограде два человека пострадали в тройном ДТП с грузовиком11.02.2021 12:05
Происшествия 11.02.2021 12:05
Одна взлетела, вторая закрутилась: под Волгоградом жестко столкнулись две иномарки (ВИДЕО)11.02.2021 11:38
Происшествия 11.02.2021 11:38
Под Волгоградом фура вылетела с ледяной дороги10.02.2021 09:41
Происшествия 10.02.2021 09:41
Второй за утро пожар в многоэтажке потушили в Волгоградской области09.02.2021 10:47
Происшествия 09.02.2021 10:47
"Выводили в красных скафандрах": в Волгограде загорелась квартира в многоэтажке (ВИДЕО)09.02.2021 08:23
Происшествия 09.02.2021 08:23
Замдиректора волгоградского завода задержан за контрабанду комплектующих для военной техники08.02.2021 13:53
Происшествия 08.02.2021 13:53
В Волгограде молодой рецидивист просто так исколол вилкой женщину08.02.2021 13:10
Происшествия 08.02.2021 13:10
«От удара снесло капот»: под Волгоградом в ДТП пострадали три человека08.02.2021 10:24
Происшествия 08.02.2021 10:24
Названа причина пожара на базе стройматериалов под Волгоградом08.02.2021 09:09
Происшествия 08.02.2021 09:09
В Волжском видеокамеры сняли затопление улицы после коммунальной аварии07.02.2021 14:41
Происшествия 07.02.2021 14:41
В Волжском устраняют последствия коммунальной аварии на злополучной улице07.02.2021 12:09
Происшествия 07.02.2021 12:09
Под Волгоградом горит база стройматериалов07.02.2021 11:05
Происшествия 07.02.2021 11:05
В Волжском пустая маршрутка сбила пешехода07.02.2021 10:28
Происшествия 07.02.2021 10:28
В хуторе под Волгоградом сгорел мужчина07.02.2021 09:44
Происшествия 07.02.2021 09:44
Реклама