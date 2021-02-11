Происшествия

Экс-главу кредитного кооператива в Урюпинске подозревают в мошенничестве

Происшествия 11.02.2021 17:45
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11.02.2021 17:45


Уголовное дело о мошенничестве в крупном размере возбуждено в отношении бывшего директора кредитного потребительского кооператива "Перспектива". Об этом ИА "Высота 102" сообщила сегодня старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.
Поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалы надзорной проверки Урюпинской межрайонной прокуратуры.
Согласно материалам, с 2019 по 2020 годы глава кооператива заключала с жителями Урюпинска договоры о передаче личных сбережений под проценты на фиксированный срок. При этом женщина организовала деятельность возглавляемого ею кооператива по принципу финансовой пирамиды - вкладчики получали доходы только за счет взносов от новых участников.
Вводя пайщиков в заблуждение относительно стабильности работы кооператива, по истечении сроков действия договоров принятые обязательства по возврату полученных от граждан денежных средств и выплате процентов подозреваемой не исполнены.
В настоящее время потерпевшими по уголовному делу признаны 9 жителей Урюпинска. Ущерб оценивается в сумму более 10 миллионов рублей.
Расследование уголовного дела проводится следственным отделением МО МВД России "Урюпинский". Отмечается, что ввиду уничтожения подозреваемой части финансово-хозяйственной документации кооператива, установление круга потерпевших продолжается в рамках расследования уголовного дела.
В этой связи лица, пострадавшие от действий директора кооператива, могут обратиться в территориальный отдел полиции.

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