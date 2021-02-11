



Более 700 тысяч рублей по зарплате задолжала 21 работнику зарегистрированное в Волгограде ООО "Виндэл". Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, в надзорное ведомство поступило коллективное обращение работников этой организации, в котором сообщалось о постоянных задержках зарплаты.

Установлено, что заявители работали в Нижнем Новгороде на обслуживании спортивных сооружений. В различные периоды 2020 года гражданам не перечислялась заработная плата, в связи с чем возникла задолженность в сумме более 700 тысяч рублей. В период образования задолженности организация фактически испытывала финансовые трудности, поскольку контрагенты своевременно не перечислили оплату за выполненные работы.

Прокуратурой Центрального района Волгограда в интересах обратившихся граждан были предъявлены в суд исковые заявления о взыскании образовавшейся задолженности по заработной плате. Они удовлетворены судом в полном объеме. Работодатель после вмешательства прокуратуры долги по зарплате погасил.



