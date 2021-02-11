Экономика

Банк «Открытие»: комментарий по ключевой ставке к заседанию Банка России 12 февраля

Экономика 11.02.2021 15:05
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11.02.2021 15:05


На предстоящем 12 февраля заседании Совет директоров Банка России оставит ключевую ставку без изменения на уровне 4,25% в основном по причине того, что наблюдаемый всплеск инфляции носит временный характер. К тому же с момента предыдущего заседания 18 декабря 2020 г. при неизменном уровне ключевой ставки ужесточение кредитных условий фактически произошло, в частности, бескупонные доходности по кривой ОФЗ выросли на 25-45 б.п. на сроках от 3 лет, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка  комментарий Максима Петроневича, старшего экономиста аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие».
В январе 2021 г. быстрый рост потребительских цен продолжился: он составил 0,7% м/м. При этом основным драйвером роста цен остается плодоовощная продукция: без ее учета месячный прирост цен на продовольствие составил бы 0,5% м/м, но фактически с учетом плодоовощных товаров рост оказался более 1,0%. Существенно подорожали также легковые автомобили (2,2%) и телерадиотовары (1,8%), отражая значительный рост утилизационного сбора на 25-30% при ввозе либо производстве легкого автомобиля и сохранение в декабре-январе высокого курса евро и юаня по отношению к рублю.
При этом с исключением сезонности и административных факторов инфляция в январе незначительно замедлилась по сравнению с уровнем в декабре. Годовые темпы роста инфляции возросли с 4,9% г/г на конец декабря 2020 г. до 5,2% на конец января 2021 г. Однако расчет годовых темпов включает в себя высокий рост потребительских цен в марте-апреле 2020 г., составивший 1,4%, и уже к маю 2021 г., после ухода этого периода из базы расчета, годовые темпы роста инфляции существенно замедлятся.
Динамика ключевой ставки в течение 2021 г. во многом будет зависеть от инфляционной динамики и инфляционных ожиданий. При этом наиболее вероятен сценарий резкого снижения годовых темпов инфляции существенно ниже целевого уровня Банка России (4,0%), при этом сценарий сохранения инфляции выше целевого уровня пока полностью исключить нельзя.
Основным проинфляционным фактором выступает риск продолжения существенного роста мировых цен на продовольствие, гипотетически возможного в условиях избытка ликвидности и в ответ на новые ограничения мировой торговли продовольствием. Индекс мировых цен на продовольствие по методике Мирового банка непрерывно растет в течение последних 6 месяцев и в январе 2021 г. уже вырос на 30% относительно среднего уровня цен в 2019 г.
В то же время предпосылок для снижения инфляции существенно больше. Во-первых, текущее ускорение инфляции вызвано быстрым ростом цен на ограниченном количестве рынков, часть из которых – в частности, цены на плодоовощную продукцию (рост на 16% г/г), сахар (на 64% г/г) – после интенсивного роста могут перейти в режим снижения в конце следующего года в силу эффекта базы.
Во-вторых, существенным дезинфляционным фактором остается низкий рост цен на услуги, который в наибольшей степени зависит от ситуации с доходами населения и в наименьшей – от дисбалансов отдельных рынках. Рост цен на платные услуги, за исключением тарифов естественных монополий, остается на уровне около 2,4% - существенно ниже целевого уровня Банка России и свидетельствует о низком росте доходов населения.
По оценкам Открытия Research, в отсутствие интенсивного роста цен на продовольствие на мировых рынках и стабильном курсе рубля инфляция по итогам 2021 г. может опустится до уровня 3,5% - существенно ниже целевого уровня Банка России и темпов инфляции по итогам января (5,2% г/г). В случае, если динамика инфляции будет развиваться в соответствии с этим прогнозом, Банк России может возобновить снижение ключевой ставки.
На предстоящем заседании Банк России будет острожен в своих комментариях: период резкого ускорения инфляции, возможно, подходит к концу, в начале февраля была зафиксирована нулевая недельная инфляция, а курс национальной валюты после недолгого периода волатильности возобновил тенденцию к укреплению. В этих условиях с высокой вероятностью Банк России укажет на необходимость дальнейшего мониторинга инфляции и ее драйверов, главным образом динамику курса рубля, мировых цен на продовольствие и доходов населения, и подчеркнет готовность адаптировать политику в зависимости от изменения инфляционных ожиданий и своих прогнозов по инфляции.
Решение по ключевой ставке и комментарии Банка России на вряд ли окажут существенное влияние на котировки рубля. Рынок ожидает сохранение ключевой ставки на неизменном уровне и с высокой вероятностью окажется прав.

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