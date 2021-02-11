

Станислав Иванович Комов скончался 9 февраля на 85-ом году жизни. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Арбитражный суд Волгоградской области, прощание состоится сегодня в 13.20 на Центральном кладбище. Точная причина смерти неизвестна.

Станислав Комов родился 3 августа 1936 года в п. Сарай Московской области. На протяжении 14 лет он являлся государственным арбитром Государственного арбитража Волгоградской области. Огромное количество наград и медалей говорит о том, что Станислав Иванович был настоящим профессионалом своего дела: ему было присвоено звание «Заслуженный юрист РФ», медаль «Ветеран труда», также неоднократно поощрялся руководством Высшего Арбитражного Суда РФ.

Коллеги вспоминают его как справедливого руководителя и отзывчивого человека. Коллектив Арбитражного суда Волгоградской области выражает соболезнования родным и близким Станислава Ивановича.



