Общество

«Это убийство»: волгоградцы не знают, как доползти на работу

Общество 11.02.2021 09:26
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11.02.2021 09:26


Взбесившаяся погода превратила улицы и тротуары Волгограда в ледяной каток. Как сообщает ИА «Высота 102», волгоградцы не знают, как добраться на работу, не переломав части тела. Читатели информагентства сообщают о необработанных тротуарах даже в центре города. 

«На 7-ой Гвардейской невозможно идти – только катиться. На остановке, правда, обработали тротуар, но попробуй до нее еще дойди. Это какое-то убийство пешеходов», - возмущается волгоградка Анастасия. 

Волжанка  Наталья Георгиевна, проживающая в квартале «Г» в Волжском, рассказала ИА «Высота 102», что не доехала сегодня до работы. «Вышла из подъезда и сразу чуть не рухнула. Я уже ломала в прошлом году руку на таком же гололеде и решила не рисковать. Спасибо начальнику, он разрешил работать сегодня удаленно», - рассказала женщина. 

Между тем, на Жилгородке были замечены дворники, которые вышли с тележками с песком и посыпают дорожки. Жители микрорайона Тулака сообщают, что, тротуары здесь обработаны. Остановки на ЦПКиО также посыпаны песком. А вот на троллейбусной остановке "Детский центр" следов работы дворников пока не видно. 

Визитная карточка Волгограда - Привокзальная площадь - сегодня утром была скована ледяным панцирем. Около магазинов в центре никто не удосужился обработать хотя бы подходы к торговым точкам. Железнодорожные платформы были также похожи на каток. В Комсомольском саду можно было заметить лишь небольшие участки, обработанные песком. Но основные аллеи весьма опасны для передвижения. Волгоградцы пожаловались, что утром невозможно скользко было около поликлиники №2. 

Не у всех жителей частного сектора удалось сегодня выехать на своих машинах – автомобили не могли преодолеть даже небольшой подъем. Может, поэтому сегодня на дорогах города замечено гораздо меньше авто. Многие автолюбители предпочли не рисковать и воспользоваться общественным транспортом – основные трассы, по которым пролегают маршруты, обработаны. 

На Аллее Героев в центре Волгограда тротуары обрабатывают новым реагентом - бионордом, продуктом разработки уральских чиновников. Он похож на снег но сразу тает. 

Прохожие даже заметили трактор, который счищает ледяную корку. 

Но даже в центре далеко не все тротуары безопасны для прохожих. Парочки идут, поддерживая друг друга. 

В администрации Волгограда ИА «Высота 102» пояснили, что коммунальные и дорожные службы возобновили обработку городских территорий от гололедицы с четырех утра, так как вычищенные накануне вечером участки вновь покрылись слоем льда. 

«Работа осложняется непрекращающимися осадками и температурными перепадами – вода частично смывает нанесенные реагенты, частично образует новую наледь поверх обработанных участков. В условиях непрекращающихся осадков службы многократно возвращаются на ранее обработанные участки для повторного нанесения реагентов», - пояснили в мэрии.
 

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