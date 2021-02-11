«Это убийство»: волгоградцы не знают, как доползти на работу

Общество 11.02.2021 09:26
0
11.02.2021 09:26
Взбесившаяся погода превратила улицы и тротуары Волгограда в ледяной каток. Как сообщает ИА «Высота 102», волгоградцы не знают, как добраться на работу, не переломав части тела. Читатели информагентства сообщают о необработанных тротуарах даже в центре города.
«На 7-ой Гвардейской невозможно идти – только катиться. На остановке, правда, обработали тротуар, но попробуй до нее еще дойди. Это какое-то убийство пешеходов», - возмущается волгоградка Анастасия.
Волжанка Наталья Георгиевна, проживающая в квартале «Г» в Волжском, рассказала ИА «Высота 102», что не доехала сегодня до работы. «Вышла из подъезда и сразу чуть не рухнула. Я уже ломала в прошлом году руку на таком же гололеде и решила не рисковать. Спасибо начальнику, он разрешил работать сегодня удаленно», - рассказала женщина.
Между тем, на Жилгородке были замечены дворники, которые вышли с тележками с песком и посыпают дорожки. Жители микрорайона Тулака сообщают, что, тротуары здесь обработаны. Остановки на ЦПКиО также посыпаны песком. А вот на троллейбусной остановке "Детский центр" следов работы дворников пока не видно.
Визитная карточка Волгограда - Привокзальная площадь - сегодня утром была скована ледяным панцирем. Около магазинов в центре никто не удосужился обработать хотя бы подходы к торговым точкам. Железнодорожные платформы были также похожи на каток. В Комсомольском саду можно было заметить лишь небольшие участки, обработанные песком. Но основные аллеи весьма опасны для передвижения. Волгоградцы пожаловались, что утром невозможно скользко было около поликлиники №2.
Не у всех жителей частного сектора удалось сегодня выехать на своих машинах – автомобили не могли преодолеть даже небольшой подъем. Может, поэтому сегодня на дорогах города замечено гораздо меньше авто. Многие автолюбители предпочли не рисковать и воспользоваться общественным транспортом – основные трассы, по которым пролегают маршруты, обработаны.
На Аллее Героев в центре Волгограда тротуары обрабатывают новым реагентом - бионордом, продуктом разработки уральских чиновников. Он похож на снег но сразу тает.
Прохожие даже заметили трактор, который счищает ледяную корку.
Но даже в центре далеко не все тротуары безопасны для прохожих. Парочки идут, поддерживая друг друга.
В администрации Волгограда ИА «Высота 102» пояснили, что коммунальные и дорожные службы возобновили обработку городских территорий от гололедицы с четырех утра, так как вычищенные накануне вечером участки вновь покрылись слоем льда.
«Работа осложняется непрекращающимися осадками и температурными перепадами – вода частично смывает нанесенные реагенты, частично образует новую наледь поверх обработанных участков. В условиях непрекращающихся осадков службы многократно возвращаются на ранее обработанные участки для повторного нанесения реагентов», - пояснили в мэрии.
Реклама
Под Волгоградом за 100 миллионов реконструируют очистные в проблемном селе11.02.2021 10:08
Общество 11.02.2021 10:08
Жителям Волгоградской области пообещали перерасчет за тепло11.02.2021 09:50
Общество 11.02.2021 09:50
Депутаты Волгоградской облдумы изучат доходы бизнес-омбудсмена и ее мужа10.02.2021 17:05
Общество 10.02.2021 17:05
Самолет "Москва-Махачкала" совершил вынужденную посадку в Волгограде10.02.2021 15:39
Общество 10.02.2021 15:39
В Волгограде с УК взыскивают полмиллиона рублей за помятый деревом внедорожник10.02.2021 11:40
Общество 10.02.2021 11:40
Что-то с "Памятью" опять стало: волгоградское УФАС оштрафовало ритуальную фирму и ее директора10.02.2021 10:31
Общество 10.02.2021 10:31
«Был уже по пояс в кипятке»: выписанный из больницы волгоградский спасатель мечтает о возвращении на службу10.02.2021 08:43
Общество 10.02.2021 08:43
Дороги Волгограда всю ночь освобождали от ледяного панциря10.02.2021 08:03
Общество 10.02.2021 08:03
Фонд капремонта Волгоградской области получил добро на активизацию борьбы с должниками09.02.2021 19:51
Общество 09.02.2021 19:51
На скользкие улицы Волгограда вышли десятки единиц спецтехники09.02.2021 17:48
Общество 09.02.2021 17:48
Почтовые ящики волгоградцев завалили «хитрыми» листовками на тему ЖКХ09.02.2021 16:26
Общество 09.02.2021 16:26
В Волгоградской области коммунальщик уволен после скандала с падением ребенка в яму09.02.2021 16:15
Общество 09.02.2021 16:15
В Волгограде выставлены на продажу конфискованные ружья и пистолеты09.02.2021 15:35
Общество 09.02.2021 15:35
Метель и крепкий мороз: зимняя погода продержится в Волгоградской области недолго09.02.2021 08:02
Общество 09.02.2021 08:02
Глава Волгограда: об оторванных головах, свободном небе и мягком трамвае08.02.2021 20:32
Общество 08.02.2021 20:32
Реклама