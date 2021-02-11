«Это убийство»: волгоградцы не знают, как доползти на работу





Взбесившаяся погода превратила улицы и тротуары Волгограда в ледяной каток. Как сообщает ИА «Высота 102», волгоградцы не знают, как добраться на работу, не переломав части тела. Читатели информагентства сообщают о необработанных тротуарах даже в центре города.





«На 7-ой Гвардейской невозможно идти – только катиться. На остановке, правда, обработали тротуар, но попробуй до нее еще дойди. Это какое-то убийство пешеходов», - возмущается волгоградка Анастасия.





Волжанка Наталья Георгиевна, проживающая в квартале «Г» в Волжском, рассказала ИА «Высота 102», что не доехала сегодня до работы. «Вышла из подъезда и сразу чуть не рухнула. Я уже ломала в прошлом году руку на таком же гололеде и решила не рисковать. Спасибо начальнику, он разрешил работать сегодня удаленно», - рассказала женщина.





Между тем, на Жилгородке были замечены дворники, которые вышли с тележками с песком и посыпают дорожки. Жители микрорайона Тулака сообщают, что, тротуары здесь обработаны. Остановки на ЦПКиО также посыпаны песком. А вот на троллейбусной остановке "Детский центр" следов работы дворников пока не видно.





Визитная карточка Волгограда - Привокзальная площадь - сегодня утром была скована ледяным панцирем. Около магазинов в центре никто не удосужился обработать хотя бы подходы к торговым точкам. Железнодорожные платформы были также похожи на каток. В Комсомольском саду можно было заметить лишь небольшие участки, обработанные песком. Но основные аллеи весьма опасны для передвижения. Волгоградцы пожаловались, что утром невозможно скользко было около поликлиники №2.





Не у всех жителей частного сектора удалось сегодня выехать на своих машинах – автомобили не могли преодолеть даже небольшой подъем. Может, поэтому сегодня на дорогах города замечено гораздо меньше авто. Многие автолюбители предпочли не рисковать и воспользоваться общественным транспортом – основные трассы, по которым пролегают маршруты, обработаны.





На Аллее Героев в центре Волгограда тротуары обрабатывают новым реагентом - бионордом, продуктом разработки уральских чиновников. Он похож на снег но сразу тает.





Прохожие даже заметили трактор, который счищает ледяную корку.





Но даже в центре далеко не все тротуары безопасны для прохожих. Парочки идут, поддерживая друг друга.





В администрации Волгограда ИА «Высота 102» пояснили, что коммунальные и дорожные службы возобновили обработку городских территорий от гололедицы с четырех утра, так как вычищенные накануне вечером участки вновь покрылись слоем льда.

«Работа осложняется непрекращающимися осадками и температурными перепадами – вода частично смывает нанесенные реагенты, частично образует новую наледь поверх обработанных участков. В условиях непрекращающихся осадков службы многократно возвращаются на ранее обработанные участки для повторного нанесения реагентов», - пояснили в мэрии.



