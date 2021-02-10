Расследования

Волгоградец осужден за молчание о планах друга совершить теракт

Расследования 10.02.2021 15:51
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10.02.2021 15:51


Виновным в несообщении преступления признан 44-летний житель Волгограда. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, по уголовной статье мужчину осудили к штрафу в размере 50 тысяч рублей.
Дзержинским районным судом установлено, что мужчина знал о планах своего знакомого совершить террористический акт на территории Волгограда. Также он владел информацией о том, что знакомый подыскивает для этого оружие и взрывчатые вещества, но не сообщал об этом в правоохранительные органы, так как боялся уголовной ответственности.
Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области.
Подсудимый вину полностью признал. Дело было рассмотрено в особом порядке - без судебного разбирательства. 
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

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