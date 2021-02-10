Самолет "Москва-Махачкала" совершил вынужденную посадку в Волгограде

Общество 10.02.2021 15:39
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10.02.2021 15:39
Причиной вынужденной посадки в аэропорту Волгограда самолета рейса "Москва - Махачкала" стала болезнь пассажира. Как сообщили ИА "Высота 102" в аэропорту, рейс авиакомпании "Аэрофлот" совершил вынужденную посадку в Волгограде сегодня в 10:42. Такое решение принял капитан воздушного судна, так как одному из пассажиров стал плохо. К самолету прибыли сотрудники медицинской службы аэропорта и врачи "скорой помощи". Пассажира госпитализировали. Самолет вылетел в Махачкалу из Волгограда в 13:57.
Как пояснили ИА "Высота 102" в облкомздраве, врачи больницы №25 оказали пассажиру необходимую помощь и выписали его на амбулаторное лечение. В настоящее время он уже покинул стационар.
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