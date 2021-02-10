Общество

Самолет "Москва-Махачкала" совершил вынужденную посадку в Волгограде

Общество 10.02.2021 15:39
0
10.02.2021 15:39


Причиной вынужденной посадки в аэропорту Волгограда самолета рейса "Москва - Махачкала" стала болезнь пассажира. Как сообщили ИА "Высота 102" в аэропорту, рейс авиакомпании "Аэрофлот" совершил вынужденную посадку в Волгограде сегодня в 10:42. Такое решение принял капитан воздушного судна, так как одному из пассажиров стал плохо. К самолету прибыли сотрудники медицинской службы аэропорта и врачи "скорой помощи". Пассажира госпитализировали. Самолет вылетел в Махачкалу из Волгограда в 13:57. 
Как пояснили ИА "Высота 102" в облкомздраве, врачи больницы №25 оказали пассажиру необходимую помощь и выписали его на амбулаторное лечение. В настоящее время он уже покинул стационар. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Уютный ЖК в Кировском районе от ГК "Волгострой"

Электроды АНО-21 - 150 руб., свёрла, диски отрезные и т.д.. 95 50 05

АО «ВТЗ» требуется контролер лома и отходов металла.Тел.: 89270606332
Общество
10.02.2021 17:05
Общество 10.02.2021 17:05
Комментарии

0
Далее
Общество
10.02.2021 11:40
Общество 10.02.2021 11:40
Комментарии

0
Далее
Общество
10.02.2021 10:31
Общество 10.02.2021 10:31
Комментарии

0
Далее
Общество
10.02.2021 08:43
Общество 10.02.2021 08:43
Комментарии

0
Далее
Общество
10.02.2021 08:03
Общество 10.02.2021 08:03
Комментарии

0
Далее
Общество
09.02.2021 19:51
Общество 09.02.2021 19:51
Комментарии

0
Далее
Общество
09.02.2021 17:48
Общество 09.02.2021 17:48
Комментарии

0
Далее
Общество
09.02.2021 16:26
Общество 09.02.2021 16:26
Комментарии

0
Далее
Общество
09.02.2021 16:15
Общество 09.02.2021 16:15
Комментарии

0
Далее
Общество
09.02.2021 15:35
Общество 09.02.2021 15:35
Комментарии

0
Далее
Общество
09.02.2021 08:02
Общество 09.02.2021 08:02
Комментарии

0
Далее
Общество
08.02.2021 20:32
Общество 08.02.2021 20:32
Комментарии

0
Далее
Общество
08.02.2021 17:03
Общество 08.02.2021 17:03
Комментарии

0
Далее
Общество
08.02.2021 15:29
Общество 08.02.2021 15:29
Комментарии

0
Далее
Общество
08.02.2021 15:14
Общество 08.02.2021 15:14
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:05
Депутаты Волгоградской облдумы изучат доходы бизнес-омбудсмена и ее мужаСмотреть фотографии
15:51
Волгоградец осужден за молчание о планах друга совершить терактСмотреть фотографии
15:39
Самолет "Москва-Махачкала" совершил вынужденную посадку в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:54
Волгоградстат зафиксировал снижение платы за отопление и водуСмотреть фотографии
13:26
В Волгоградской области бывший полицейский босс оказался мошенникомСмотреть фотографии
13:03
«Теряем поколение»: в Волгоградской области коронавирус убивает пожилыхСмотреть фотографии
13:02
В Волгограде коммерсанты «почистили» бюджет нацпроекта на фиктивном обучении предпенсионеровСмотреть фотографии
12:48
Волгоградский алюминиевый завод компании РУСАЛ подвел итоги 2020 годаСмотреть фотографии
11:56
Скрытые доходы и жены-помощницы: депутатов Волгоградской облдумы проверили на коррупциюСмотреть фотографии
11:40
В Волгограде с УК взыскивают полмиллиона рублей за помятый деревом внедорожникСмотреть фотографии
10:42
Цифровая безопасность: «Ростелеком» в Волгограде организовал для школьников образовательный квестСмотреть фотографии
10:31
Что-то с "Памятью" опять стало: волгоградское УФАС оштрафовало ритуальную фирму и ее директораСмотреть фотографии
10:26
Вышедшего из тюрьмы телефонного мошенника судят в Волгограде за обман 11 человекСмотреть фотографии
09:41
Под Волгоградом фура вылетела с ледяной дорогиСмотреть фотографии
08:43
«Был уже по пояс в кипятке»: выписанный из больницы волгоградский спасатель мечтает о возвращении на службуСмотреть фотографии
08:03
Дороги Волгограда всю ночь освобождали от ледяного панциряСмотреть фотографии
20:44
Молодая чеченка бросила троих детей ради поиска биологических родителей в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:06
«Грабят народ»: злые волгоградцы о резком подорожании отопления (ОПРОС)Смотреть фотографииCмотреть видео
19:51
Фонд капремонта Волгоградской области получил добро на активизацию борьбы с должникамиСмотреть фотографии
18:32
То ли девочка, а то ли виденье: волжанин назвался проституткой и заработал 112 тысяч рублейСмотреть фотографии
17:53
Коронавирус не пощадил сельских жителей в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:48
На скользкие улицы Волгограда вышли десятки единиц спецтехникиСмотреть фотографии
17:46
Осталось пять томов: волгоградского экс-депутата заставили активнее читать уголовное делоСмотреть фотографии
16:50
Банк «Открытие» представляет бизнес-шоу «Цифровая эволюция бизнеса»Смотреть фотографии
16:26
Почтовые ящики волгоградцев завалили «хитрыми» листовками на тему ЖКХСмотреть фотографии
16:15
В Волгоградской области коммунальщик уволен после скандала с падением ребенка в ямуСмотреть фотографии
16:05
«Один из самых проблемных объектов»: близится конец реконструкции нижней террасы набережной ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:35
В Волгограде выставлены на продажу конфискованные ружья и пистолетыСмотреть фотографии
14:45
Смертность населения в Волгоградской области в конце 2020 года выросла в полтора разаСмотреть фотографии
14:20
Планы и реальность: задачу Минздрава по вакцинации 30% жителей от COVID-19 оценили в ВолгоградеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 