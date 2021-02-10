Экономика

Сбер и DHL Express выведут российский экспорт на новый уровень

Экономика 10.02.2021 15:04 Новости компаний
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10.02.2021 15:04 Новости компаний


В этом году Сбер и DHL Express в третий раз проведут совместную премию «Экспортёры. Новый уровень». Начиная с 2019 года это мероприятие помогает выявлять и поддерживать лучшие российские практики в сфере экспорта. К участию в премии приглашаются экспортёры в сегменте малого и среднего бизнеса — как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели.
Как сообщили ИА "Высота 102" в Сбере, конкурс проводится в трёх номинациях — «Экспортный пример», «Экспортёр — новатор года» и «Экспортёр года в сфере e-commerce» (специальная номинация DHL Express). Для отбора победителей используются следующие показатели: динамика роста экспортных продаж, расширение географии экспортных поставок, стратегия продвижения продукта на иностранные рынки, инновационность экспортируемого продукта, использование онлайн-каналов в экспортных продажах.
Заявки на участие принимаются до 5 марта 2021 года на платформе Сбера для участников ВЭД «Банк бизнес-партнёров» в разделе «Премия ʺЭкспортёры. Новый уровеньʺ».
"2020 год стал тяжёлым испытанием для всего мирового бизнес-сообщества. Он заставил отказаться от привычных инструментов, но при этом дал мощный толчок к развитию онлайн-технологий. Я восхищаюсь нашими экспортёрами, которые смогли быстро адаптироваться к этой ситуации и не просто удержать объёмы поставок на прежнем уровне, но даже нарастить их. Премия ʺЭкспортёры. Новый уровеньʺ — это отличная площадка для обмена опытом ведения внешнеэкономической деятельности в экстраординарных условиях, причём как для новичков, так и для опытных предпринимателей, поскольку никакой опыт, конечно, не мог подготовить к закрытию границ и такой стремительной трансформации рынков и бизнес-моделей", - отметила Наталья Голудина, советник заместителя Председателя Правления Сбербанка.
"В 2020 году на фоне пандемии произошёл значительный скачок в развитии трансграничной электронной торговли. Режим самоизоляции и ограничения офлайн-торговли привели к изменениям покупательских привычек: сегодня люди всё больше заказывают товары онлайн, в том числе в российских интернет-магазинах. Объём российского розничного экспорта, доставляемый по сети DHL Express, вырос в несколько раз. В разы выросло и число активных экспортёров. Мы уверены, что дальнейшее развитие глобального рынка электронной коммерции, наша активная работа с российскими предпринимателями и продвижение экспортного направления, вступившие в силу поправки в Налоговом кодексе Российской Федерации о нулевом НДС для розничного экспорта — всё это будет и дальше способствовать росту несырьевого экспорта из России", - прокомментировала Анна Клинскова, вице-президент по продажам и маркетингу DHL Express в России.
Подведение итогов и награждение лауреатов премии «Экспортёры. Новый уровень» состоится на V Ежегодной конференции «ВЭД. Сила возможностей», которая пройдёт 18 марта 2021 года в онлайн-формате. Цель конференции — объединение участников ВЭД и помощь в продвижении отечественной продукции на зарубежных рынках.
В фокусе внимания организаторов и участников конференции в этом году будут находиться вопросы расширения возможностей электронной торговли и экспорта в целом. Эксперты и предприниматели поделятся опытом выхода на международный уровень и продвижения бизнеса за рубежом в реалиях коронакризиса, а также расскажут, какой, на их взгляд, должна быть система поддержки российских компаний за границей и как лучше финансировать ВЭД.

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