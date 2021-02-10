Борьба с коррупцией 10.02.2021 13:02
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10.02.2021 13:02
В Волгограде по материалам проверки, проведенной прокуратурой Центрального района, возбуждены уголовные дела о мошенничестве при обучении лиц предпенсионного возраста. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, фигурантами дел стали 48-летний директор учебного центра, а также трое руководителей коммерческих организаций. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения, в крупном размере). Надзорная проверка проводилась в части расходования бюджетных средств на реализацию национального проекта «Демография».
Установлено, что директором организации, осуществляющей деятельность по химической чистке одежды, получено из бюджета 636 тысяч рублей в качестве аванса на обучение десяти работников предпенсионного возраста.
Однако фактически граждане обучение не проходили. При этом, по указанию работодателя, находясь в служебной зависимости от директора, они единожды посетили офис, где расписались за получение сертификатов о прохождении курсов профессиональной переподготовки.
По аналогичной схеме директор учебного центра по договоренности с руководителями фирм-работодателей, оказывающих услуги по дошкольному образованию и розничной продаже строительных материалов, якобы организовала обучение четырех работников этих организаций.
Таким способом фигурантами уголовных дел из бюджета были необоснованно получены денежные средства в сумме более 800 тысяч рублей.
Расследование уголовных дел проводится СО по Центральному району Волгограда СУ СК РФ по Волгоградской области. Ход и результаты расследования уголовных дел взяты прокуратурой Центрального района Волгограда на контроль. Всего по материалам прокурорских проверок возбуждено 7 уголовных дел по фактам хищения бюджетных средств при реализации национального проекта «Демография» на сумму порядка 3 млн рублей, отметили в прокуратуре Волгоградской области.
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