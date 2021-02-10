Под Волгоградом фура вылетела с ледяной дороги

Происшествия 10.02.2021 09:41
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10.02.2021 09:41
На трассе «Краснослободск-Средняя Ахтуба» неподалеку от поворота на Лебяжью Поляну фура вылетела в кювет. О происшествии ИА «Высота 102» рассказали очевидцы. Информация уточняется в ГУ МВД по Волгоградской области.
Напомним, накануне в регионе бушевала метель, дороги засыпало снежной крупой.
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