Расследования

Молодая чеченка бросила троих детей ради поиска биологических родителей в Волгограде

Расследования 09.02.2021 20:44
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09.02.2021 20:44


Следственные органы просят помочь всех, кто знает о местонахождении 24-летней жительницы Чечни Марем Бочаевой. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе СУ СКР по региону,  в 2017 году девушка развелась с мужем, оставила его вместе с тремя детьми и уехала в Волгоградскую область. Женщина, узнавшая о том, что ее воспитала приемная семья, приехала в чужой регион для поиска биологических родителей. В сентябре того же года ее видели в Светлоярском районе. Впоследствии она перестала выходить на связь с близкими.
С заявлением о безвестном исчезновении Бочаевой в марте прошлого года в правоохранительные органы Чечни  обратились ее родственники. Следственным отделом по Светлоярскому району СУ СКР по Волгоградской области организована процессуальная проверка.
Приметы Марем Бочаевой: на вид 20-25 лет, рост 160-165 см, среднего телосложения, волосы длинные темно-русы, глаза карие. В день исчезновения была одета: длинная юбка темно-коричневого цвета, кофта темного цвета, на голове платок белого цвета, в руках – женская сумка черного цвета.
Следственные органы обращаются ко всем, кто располагает сведениями о месте нахождения или последнем месте пребывания разыскиваемой, с просьбой сообщить эту информацию по телефонам: 8(844-77) 6-17-52, 8(844-77) 6-25-70, 8-961-697-99-18 или «02».




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