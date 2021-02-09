



ВТБ и «Магнит» подвели первые результаты работы совместно разработанного платежного сервиса Magnit Pay. Как сообщили ИА "Высота 102" впресс-службе банка, за полтора месяца работы его активными пользователями стали около 100 000 клиентов «Магнита», при этом свыше 55 000 пользователей добавили карту Magnit Pay в сервисы для бесконтактной офлайн-оплаты (Apple Pay, Google Pay и др.). Ежедневно в приложении выпускается около 30 000 виртуальных платежных карт, а их общее число уже составляет около 1,5 млн штук.

Почти половина пользователей Magnit Pay оплачивали с его помощью товары и услуги, приобретенные вне семьи магазинов «Магнит». Чаще всего виртуальной картой пользовались в продовольственных магазинах, кафе, ресторанах и заведениях фастфуда, а также оплачивали услуги доставки и покупки в алкомаркетах. Больше всего активных пользователей Magnit Pay – в Москве, а также в регионах Центральной России и на Северном Кавказе.

«Запуск Magnit Pay в середине декабря 2020 года стал первым этапом развития суперприложения на базе программы лояльности «Магнита». Для крупных игроков рынка из разных отраслей это уникальное направление, открывающее новые возможности по привлечению и удержанию миллионов новых клиентов. Первые результаты работы совместного платежного сервиса Магнита и ВТБ доказывают своевременность такого проекта для розничных клиентов в России», – прокомментировал член правления банка ВТБ Святослав Островский.

«Мы довольны первыми итогам работы Magnit Pay, – отметил заместитель генерального директора, исполнительный директор «Магнита» Флориан Янсен. – Эти результаты достигнуты без какой-либо маркетинговой поддержки с нашей стороны. Весной мы запустим специальную программу по продвижению сервиса и сможем заметно нарастить аудиторию. У нас большие планы по дальнейшему развитию Magnit Pay, мы хотим сделать финансовый сервис, который будет бесшовно интегрирован в современный покупательский опыт».

Владельцы виртуальных карт более активно покупали и в магазинах «Магнит»: приходили за покупками на 19% чаще, чем остальные участники программы лояльности, а их средний чек был на 4% выше. Участникам программы лояльности в качестве бонуса начисляются дополнительные 0,5% от суммы покупки по Magnit Pay, а первые 30 дней – в два раза больше.

В ближайшее время в Magnit Pay будет внедрены возможность оплаты QR-кодом на кассе, появятся услуги кредитного брокера. Также в планах – запустить оплату услуг в самом приложении программы лояльности «Магнита»: например, можно будет оплатить услуги связи и пополнить транспортную карту. В перспективе в супераппе «Магнита» могут появиться нефинансовые сервисы – заказ такси, билеты на мероприятия, бронирование ресторанов и заказ доставки еды. Также в приложение будет интегрирован собственный сервис доставки товаров из всех форматов «Магнит».