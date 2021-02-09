Экономика 09.02.2021 19:47 Новости компаний
0
09.02.2021 19:47 Новости компаний
ВТБ и «Магнит» подвели первые результаты работы совместно разработанного платежного сервиса Magnit Pay. Как сообщили ИА "Высота 102" впресс-службе банка, за полтора месяца работы его активными пользователями стали около 100 000 клиентов «Магнита», при этом свыше 55 000 пользователей добавили карту Magnit Pay в сервисы для бесконтактной офлайн-оплаты (Apple Pay, Google Pay и др.). Ежедневно в приложении выпускается около 30 000 виртуальных платежных карт, а их общее число уже составляет около 1,5 млн штук.
Почти половина пользователей Magnit Pay оплачивали с его помощью товары и услуги, приобретенные вне семьи магазинов «Магнит». Чаще всего виртуальной картой пользовались в продовольственных магазинах, кафе, ресторанах и заведениях фастфуда, а также оплачивали услуги доставки и покупки в алкомаркетах. Больше всего активных пользователей Magnit Pay – в Москве, а также в регионах Центральной России и на Северном Кавказе.
«Запуск Magnit Pay в середине декабря 2020 года стал первым этапом развития суперприложения на базе программы лояльности «Магнита». Для крупных игроков рынка из разных отраслей это уникальное направление, открывающее новые возможности по привлечению и удержанию миллионов новых клиентов. Первые результаты работы совместного платежного сервиса Магнита и ВТБ доказывают своевременность такого проекта для розничных клиентов в России», – прокомментировал член правления банка ВТБ Святослав Островский.
«Мы довольны первыми итогам работы Magnit Pay, – отметил заместитель генерального директора, исполнительный директор «Магнита» Флориан Янсен. – Эти результаты достигнуты без какой-либо маркетинговой поддержки с нашей стороны. Весной мы запустим специальную программу по продвижению сервиса и сможем заметно нарастить аудиторию. У нас большие планы по дальнейшему развитию Magnit Pay, мы хотим сделать финансовый сервис, который будет бесшовно интегрирован в современный покупательский опыт».
Владельцы виртуальных карт более активно покупали и в магазинах «Магнит»: приходили за покупками на 19% чаще, чем остальные участники программы лояльности, а их средний чек был на 4% выше. Участникам программы лояльности в качестве бонуса начисляются дополнительные 0,5% от суммы покупки по Magnit Pay, а первые 30 дней – в два раза больше.
В ближайшее время в Magnit Pay будет внедрены возможность оплаты QR-кодом на кассе, появятся услуги кредитного брокера. Также в планах – запустить оплату услуг в самом приложении программы лояльности «Магнита»: например, можно будет оплатить услуги связи и пополнить транспортную карту. В перспективе в супераппе «Магнита» могут появиться нефинансовые сервисы – заказ такси, билеты на мероприятия, бронирование ресторанов и заказ доставки еды. Также в приложение будет интегрирован собственный сервис доставки товаров из всех форматов «Магнит».
С помощью Magnit Pay можно оплачивать покупки в любом магазине – онлайн и офлайн, в сети «Магнит» и вне ее. Чтобы получить виртуальную карту, нужно зарегистрироваться в приложении программы лояльности «Магнита». После прохождения упрощенной идентификации в приложении на карте можно держать до 60 000 рублей и тратить до 200 000 рублей в месяц.
Реклама
Банк «Открытие» представляет бизнес-шоу «Цифровая эволюция бизнеса»09.02.2021 16:50
Экономика 09.02.2021 16:50
Сбербанк запустил рефинансирование ипотеки на апартаменты09.02.2021 14:57
Экономика 09.02.2021 14:57
ВТБ: господдержка на треть увеличила продажи автокредитов в Волгограде09.02.2021 14:03
Экономика 09.02.2021 14:03
Банк «Открытие» снизил ставки по льготной ипотеке08.02.2021 17:56
Экономика 08.02.2021 17:56
ВТБ начинает продажи субординированных облигаций, номинированных в валюте08.02.2021 17:35
Экономика 08.02.2021 17:35
Банк «Открытие» снизил ставку по кредиту наличными и рефинансированию - от 5,5% годовых08.02.2021 15:41
Экономика 08.02.2021 15:41
Из-за долгов по электричеству у волгоградки арестовали любимый «Nissan»08.02.2021 15:03
Экономика 08.02.2021 15:03
Банк «Открытие» предлагает новый вклад «Весенний» с повышенной процентной ставкой08.02.2021 14:30
Экономика 08.02.2021 14:30
«ВОЛМА». Закон успешного экспорта08.02.2021 09:01
Экономика 08.02.2021 09:01
В Волгоградской области хотят удержать цены на хлеб07.02.2021 10:21
Экономика 07.02.2021 10:21
Доходы жителей Волгоградской области росли всю пандемию06.02.2021 18:41
Экономика 06.02.2021 18:41
Фонд облигаций ВТБ стал лидером по доходности и притоку средств05.02.2021 12:56
Экономика 05.02.2021 12:56
Группа «Открытие» создает кафедру на факультете компьютерных наук НИУ ВШЭ05.02.2021 12:39
Экономика 05.02.2021 12:39
Сады Придонья помогают сохранить леса России05.02.2021 11:25
Экономика 05.02.2021 11:25
Югорский лыжный марафон пройдет 10 апреля при поддержке банка «Открытие»05.02.2021 08:37
Экономика 05.02.2021 08:37
Реклама