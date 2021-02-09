Расследования

То ли девочка, а то ли виденье: волжанин назвался проституткой и заработал 112 тысяч рублей

Расследования 09.02.2021 18:32
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09.02.2021 18:32


20-летний житель Волжского по телефону представился женщиной и обманул незнакомца на 112 тысяч рублей. Как сообщила ИА старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, мужчина разместил в интернете поддельную анкету «жрицы любви» с предложением об интимных услугах. На удочку фантазера попался 25-летний парень. В ходе телефонной беседы с потенциальным «клиентом» мошенник периодически менял голос,  представляясь то проституткой, то ее администратором. Каким-то неведомым образом, преступник убедил собеседника перечислить ему свыше 100 тысяч рублей. Нетрудно догадаться, что после успешного банковского перевода «артист» на связь больше не выходил.
Фигуранта дела, который в ближайшее время предстанет перед Волжским городским судом, обвиняют в совершении мошенничества с причинением значительного ущерба гражданину. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Свою вину в содеянном мужчина полностью признал.

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