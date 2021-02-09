



Волгоградское УФАС предупреждает горожан о новой волне рекламных уведомлений, имитирующих платежные документы за услуги ЖКХ и извещения ресурсоснабжающих организаций. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе антимонопольного ведомства, ушлые рекламодатели поместили на листовках громкие названия "Извещение за февраль 2021", "Предупреждение о поверке счетчиков", а для пущей убедительности нанесли печати "Центра метрологии ЖКХ» с исходящим номером, ссылками на нормы законодательства о необходимости поверки приборов учета и подписями, как на документе.

В листовке утверждается, что срок поверки водосчетчика истек, срочно необходимо вызвать именно специалиста упомянутого "Центра метрологии ЖКХ". Звучит даже угроза, что в противном случае начисления будут произведены по норме потребления, приводятся примерные расчеты - сколько от этого потребитель потеряет денег.

УФАС отмечает, что такие листовки - яркий пример рекламы, имитирующей платежные документы за услуги ЖКХ, официальные уведомления ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний.

"Выбранный формат рекламы намеренно вводит в заблуждение потребителей относительно обязательности совершения действий, которые указаны в рекламе", - сообщают в УФАС. Такой трюк, по мнению антимонопольного ведомства, рассчитан в основном на пожилых граждан.

Отмечается, что пресечь подобные методы работы довольно сложно: компании не называют себя реальными именами, распространяют листовки физлица без договоров, телефоны как правило записывают тоже на физлиц. Волгоградское УФАС считает необходимым предупредить горожан о такой хитрой рекламной уловке. Со своей стороны антимонопольный орган обещает принять меры для установления лиц, причастных к распространению данных листовок.

На фото имитирующая извещение рекламная листовка