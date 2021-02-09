Общество 09.02.2021 16:26
0
09.02.2021 16:26
Волгоградское УФАС предупреждает горожан о новой волне рекламных уведомлений, имитирующих платежные документы за услуги ЖКХ и извещения ресурсоснабжающих организаций. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе антимонопольного ведомства, ушлые рекламодатели поместили на листовках громкие названия "Извещение за февраль 2021", "Предупреждение о поверке счетчиков", а для пущей убедительности нанесли печати "Центра метрологии ЖКХ» с исходящим номером, ссылками на нормы законодательства о необходимости поверки приборов учета и подписями, как на документе.
В листовке утверждается, что срок поверки водосчетчика истек, срочно необходимо вызвать именно специалиста упомянутого "Центра метрологии ЖКХ". Звучит даже угроза, что в противном случае начисления будут произведены по норме потребления, приводятся примерные расчеты - сколько от этого потребитель потеряет денег.
УФАС отмечает, что такие листовки - яркий пример рекламы, имитирующей платежные документы за услуги ЖКХ, официальные уведомления ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний.
"Выбранный формат рекламы намеренно вводит в заблуждение потребителей относительно обязательности совершения действий, которые указаны в рекламе", - сообщают в УФАС. Такой трюк, по мнению антимонопольного ведомства, рассчитан в основном на пожилых граждан.
Отмечается, что пресечь подобные методы работы довольно сложно: компании не называют себя реальными именами, распространяют листовки физлица без договоров, телефоны как правило записывают тоже на физлиц. Волгоградское УФАС считает необходимым предупредить горожан о такой хитрой рекламной уловке. Со своей стороны антимонопольный орган обещает принять меры для установления лиц, причастных к распространению данных листовок.
На фото имитирующая извещение рекламная листовка
Реклама
На скользкие улицы Волгограда вышли десятки единиц спецтехники09.02.2021 17:48
Общество 09.02.2021 17:48
В Волгоградской области коммунальщик уволен после скандала с падением ребенка в яму09.02.2021 16:15
Общество 09.02.2021 16:15
«Один из самых проблемных объектов»: близится конец реконструкции нижней террасы набережной Волгограда09.02.2021 16:05
Общество 09.02.2021 16:05
В Волгограде выставлены на продажу конфискованные ружья и пистолеты09.02.2021 15:35
Общество 09.02.2021 15:35
Смертность населения в Волгоградской области в конце 2020 года выросла в полтора раза09.02.2021 14:45
Общество 09.02.2021 14:45
«Грабят народ»: злые волгоградцы о резком подорожании отопления (ОПРОС)09.02.2021 10:36
Общество 09.02.2021 10:36
Метель и крепкий мороз: зимняя погода продержится в Волгоградской области недолго09.02.2021 08:02
Общество 09.02.2021 08:02
Глава Волгограда: об оторванных головах, свободном небе и мягком трамвае08.02.2021 20:32
Общество 08.02.2021 20:32
«Все там будем»: глава Волгограда вышел в свет после слухов о заболевании коронавирусом08.02.2021 17:03
Общество 08.02.2021 17:03
Четыре очага бешенства ликвидируют в Волгоградской области08.02.2021 15:29
Общество 08.02.2021 15:29
Помощник для студентов: эксперты Сбера рассказали о финансовых и цифровых сервисах компании08.02.2021 15:14
Общество 08.02.2021 15:14
В Волгоградской области подсчитали количество аварийных домов08.02.2021 14:54
Общество 08.02.2021 14:54
«ЕвроХим-ВолгаКалий» позаботился о детях08.02.2021 12:50
Общество 08.02.2021 12:50
Депутатам Волгоградской облдумы запретят иметь помощников из числа родственников08.02.2021 12:19
Общество 08.02.2021 12:19
О "Школьном кафе" поговорили открыто и неформально08.02.2021 10:42
Общество 08.02.2021 10:42
Реклама