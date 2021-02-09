Сбербанк запустил рефинансирование ипотеки на апартаменты

Экономика 09.02.2021 14:57 Новости компаний
0
09.02.2021 14:57 Новости компаний
Сбербанк запустил рефинансирование ипотечных кредитов на покупку апартаментов, выданных другими банками.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, рефинансировать ипотеку в Сбербанке можно как на готовые, так и на строящиеся апартаменты от аккредитованного застройщика.
Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка: «Клиенты могут объединить ипотеку и кредиты других банков и платить по сниженной ставке. Вместе с ипотечным кредитом в Сбербанке можно рефинансировать потребительские кредиты и задолженность по кредитной карте других банков, а также получить до одного миллиона рублей на любые цели».
Для рефинансирования ипотеки клиентам не потребуется предоставлять справки об остатке задолженности в другом банке. Достаточно подать заявку на рефинансирование онлайн на DomClick.ru, получить решение в течение двух дней и всего один раз приехать в банк для подписания документов.
Фото ru.freepik.com
Реклама
Банк «Открытие» представляет бизнес-шоу «Цифровая эволюция бизнеса»09.02.2021 16:50
Экономика 09.02.2021 16:50
ВТБ: господдержка на треть увеличила продажи автокредитов в Волгограде09.02.2021 14:03
Экономика 09.02.2021 14:03
Банк «Открытие» снизил ставки по льготной ипотеке08.02.2021 17:56
Экономика 08.02.2021 17:56
ВТБ начинает продажи субординированных облигаций, номинированных в валюте08.02.2021 17:35
Экономика 08.02.2021 17:35
Банк «Открытие» снизил ставку по кредиту наличными и рефинансированию - от 5,5% годовых08.02.2021 15:41
Экономика 08.02.2021 15:41
Из-за долгов по электричеству у волгоградки арестовали любимый «Nissan»08.02.2021 15:03
Экономика 08.02.2021 15:03
Банк «Открытие» предлагает новый вклад «Весенний» с повышенной процентной ставкой08.02.2021 14:30
Экономика 08.02.2021 14:30
«ВОЛМА». Закон успешного экспорта08.02.2021 09:01
Экономика 08.02.2021 09:01
В Волгоградской области хотят удержать цены на хлеб07.02.2021 10:21
Экономика 07.02.2021 10:21
Доходы жителей Волгоградской области росли всю пандемию06.02.2021 18:41
Экономика 06.02.2021 18:41
Фонд облигаций ВТБ стал лидером по доходности и притоку средств05.02.2021 12:56
Экономика 05.02.2021 12:56
Группа «Открытие» создает кафедру на факультете компьютерных наук НИУ ВШЭ05.02.2021 12:39
Экономика 05.02.2021 12:39
Сады Придонья помогают сохранить леса России05.02.2021 11:25
Экономика 05.02.2021 11:25
Югорский лыжный марафон пройдет 10 апреля при поддержке банка «Открытие»05.02.2021 08:37
Экономика 05.02.2021 08:37
Объединенный блок сети и розничного бизнеса банка «Открытие» возглавил Александр Пахомов04.02.2021 21:16
Экономика 04.02.2021 21:16
Реклама