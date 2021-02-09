Сбербанк запустил рефинансирование ипотеки на апартаменты





Сбербанк запустил рефинансирование ипотечных кредитов на покупку апартаментов, выданных другими банками.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, рефинансировать ипотеку в Сбербанке можно как на готовые, так и на строящиеся апартаменты от аккредитованного застройщика.

Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка: «Клиенты могут объединить ипотеку и кредиты других банков и платить по сниженной ставке. Вместе с ипотечным кредитом в Сбербанке можно рефинансировать потребительские кредиты и задолженность по кредитной карте других банков, а также получить до одного миллиона рублей на любые цели».

Для рефинансирования ипотеки клиентам не потребуется предоставлять справки об остатке задолженности в другом банке. Достаточно подать заявку на рефинансирование онлайн на DomClick.ru, получить решение в течение двух дней и всего один раз приехать в банк для подписания документов.

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