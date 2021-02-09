Происшествия

Второй за утро пожар в многоэтажке потушили в Волгоградской области

Происшествия 09.02.2021 10:47
0
09.02.2021 10:47




Сегодня утром пламя охватило квартиру на 6 этаже высотки в самом центре Волжского. Очевидцы из дома напротив смогли заснять, как горит балкон, а также действия прибывших на место происшествия спасателей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, около 8.38 в аварийно-диспетчерскую службу поступил звонок о возгорании по улице Сталинградской. На место происшествия выехали сотрудники 13-й и 32-й пожарных частей, которые оперативно потушили пламя. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. Эвакуация людей не понадобилась. 
Еще один пожар произошел несколькими часами ранее в Дзержинском районе Волгограда. В доме №56 по улице Землячки загорелась квартира на 5 этаже. К счастью, и здесь пожарные смогли устранить огонь в кратчайшие сроки. 
Погибших и пострадавших нет.
Видео ГУ МЧС по Волгоградской области. 


Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Уютный ЖК в Кировском районе от ГК "Волгострой"

Электроды АНО-21 - 150 руб., свёрла, диски отрезные и т.д.. 95 50 05

АО «ВТЗ» требуется контролер лома и отходов металла.Тел.: 89270606332
Происшествия
09.02.2021 08:23
Происшествия 09.02.2021 08:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.02.2021 13:53
Происшествия 08.02.2021 13:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.02.2021 13:10
Происшествия 08.02.2021 13:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.02.2021 10:24
Происшествия 08.02.2021 10:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.02.2021 09:09
Происшествия 08.02.2021 09:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.02.2021 14:41
Происшествия 07.02.2021 14:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.02.2021 12:09
Происшествия 07.02.2021 12:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.02.2021 11:05
Происшествия 07.02.2021 11:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.02.2021 10:28
Происшествия 07.02.2021 10:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.02.2021 09:44
Происшествия 07.02.2021 09:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.02.2021 10:56
Происшествия 06.02.2021 10:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.02.2021 09:42
Происшествия 06.02.2021 09:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.02.2021 18:17
Происшествия 05.02.2021 18:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.02.2021 17:09
Происшествия 05.02.2021 17:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.02.2021 11:50
Происшествия 05.02.2021 11:50
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:48
Под Волгоградом двое начальников-энергетиков за деньги и мясо уменьшили турбазе счет за светСмотреть фотографии
12:12
Аппетиты растут: волгоградцы стали в четыре раза чаще пользоваться онлайн-доставкой продуктовСмотреть фотографии
10:47
Второй за утро пожар в многоэтажке потушили в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
10:36
«Грабят народ»: злые волгоградцы о резком подорожании отопления (ОПРОС)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:13
В Волгограде ловца раков подозревают в даче взяток инспектору РосрыболовстваСмотреть фотографии
08:35
Смертность населения в Волгоградской области в конце 2020 года выросла в полтора разаСмотреть фотографии
08:23
"Выводили в красных скафандрах": в Волгограде загорелась квартира в многоэтажке (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
08:02
Метель и крепкий мороз: зимняя погода продержится в Волгоградской области недолгоСмотреть фотографии
20:32
Глава Волгограда: об оторванных головах, свободном небе и мягком трамваеСмотреть фотографииCмотреть видео
20:14
Волгоградские прыгуны в воду могут остаться за бортом скандального бассейна "Спартак"Смотреть фотографии
17:22
Двое волгоградцев идут под суд за покупку огромной краснокнижной рыбыСмотреть фотографии
17:03
«Все там будем»: глава Волгограда вышел в свет после слухов о заболевании коронавирусомСмотреть фотографииCмотреть видео
16:55
«Чистое небо»: «Ростелеком» на Юге перенес в 2020 году с опор в кабельную канализацию более 100 км оптикиСмотреть фотографии
16:18
Московский бизнесмен останется в колонии за аферу при ремонте Волжской ГЭССмотреть фотографии
16:01
Под Волгоградом за падение ребенка в яму коммунальщикам назначили минимальные штрафыСмотреть фотографии
15:29
Четыре очага бешенства ликвидируют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:03
Из-за долгов по электричеству у волгоградки арестовали любимый «Nissan»Смотреть фотографии
14:54
В Волгоградской области подсчитали количество аварийных домовСмотреть фотографии
14:18
В Волгограде молодую женщину с хронической инфекцией убил коронавирусСмотреть фотографии
13:53
Замдиректора волгоградского завода задержан за контрабанду комплектующих для военной техникиСмотреть фотографии
13:10
В Волгограде молодой рецидивист просто так исколол вилкой женщинуСмотреть фотографии
12:50
«ЕвроХим-ВолгаКалий» позаботился о детяхСмотреть фотографии
12:19
Депутатам Волгоградской облдумы запретят иметь помощников из числа родственниковСмотреть фотографии
11:31
Бизнесмен из Подмосковья задержан полицией Волгограда за телефонное мошенничествоСмотреть фотографии
10:42
О "Школьном кафе" поговорили открыто и неформальноСмотреть фотографии
10:24
«От удара снесло капот»: под Волгоградом в ДТП пострадали три человекаСмотреть фотографии
10:23
Смягчение ограничений по COVID-19 ожидает Волгоградскую областьСмотреть фотографии
10:03
Родные погибшей под колесами машины Росгвардии волгоградской пенсионерки ищут очевидцев трагедииСмотреть фотографии
10:02
В Волгограде колледжи и техникумы возвращаются к очному обучениюСмотреть фотографии
09:09
Названа причина пожара на базе стройматериалов под ВолгоградомСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 