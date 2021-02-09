Второй за утро пожар в многоэтажке потушили в Волгоградской области







Сегодня утром пламя охватило квартиру на 6 этаже высотки в самом центре Волжского. Очевидцы из дома напротив смогли заснять, как горит балкон, а также действия прибывших на место происшествия спасателей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, около 8.38 в аварийно-диспетчерскую службу поступил звонок о возгорании по улице Сталинградской. На место происшествия выехали сотрудники 13-й и 32-й пожарных частей, которые оперативно потушили пламя. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. Эвакуация людей не понадобилась. Сегодня утром пламя охватило квартиру на 6 этаже высотки в самом центре Волжского. Очевидцы из дома напротив смогли заснять, как горит балкон, а также действия прибывших на место происшествия спасателей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, около 8.38 в аварийно-диспетчерскую службу поступил звонок о возгорании по улице Сталинградской. На место происшествия выехали сотрудники 13-й и 32-й пожарных частей, которые оперативно потушили пламя. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. Эвакуация людей не понадобилась.

Еще один пожар произошел несколькими часами ранее в Дзержинском районе Волгограда. В доме №56 по улице Землячки загорелась квартира на 5 этаже. К счастью, и здесь пожарные смогли устранить огонь в кратчайшие сроки.

Погибших и пострадавших нет.

Видео ГУ МЧС по Волгоградской области.







