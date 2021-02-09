Общество 09.02.2021 08:02
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09.02.2021 08:02
Сегодня, 9 февраля, в Волгоградской области обещает стать по-настоящему зимним: с 20-градусным морозом и метелью, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на прогноз Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Местами ожидаются обильные осадки в виде снега, порывы ветра до 23 м/секунду. В южных районах утром возможен туман и чуть теплее - всего 7-12 градусов мороза.
Отметим, что зимняя погода в регионе продержится недолго. Уже 10 февраля в Волгоградской области прогнозируют плюсовую температуру. Как ожидается, днем воздух прогреется до 4 градусов тепла, а местами и до +9.
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