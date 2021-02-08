



От образовательного кредита до выбора фильма на вечер - Сбер стал не только финансовым партнёром, но и помощником для решения насущных задач. О том, какие продукты и услуги могут быть полезны студентам региональных вузов, на встречах рассказали руководители Сбербанка в Астраханской, Пензенской, Самарской, Оренбургской и Ульяновской областях.

Образовательный кредит

Для Сбербанка образовательные кредиты - не просто коммерческий продукт, это инструмент решения важной социальной задачи: повышения доступности высшего образования. Образовательный кредит можно взять на оплату любого периода учебы: один семестр, год или всё обучение целиком.

Развитие навыков

Специально для студентов у Сбера существует сайт sbergraduate.ru, где собраны совместные образовательные программы и информация для молодых специалистов, желающих устроиться на работу в Сбербанк.

Еще из интересного: 25 января стартовал сбор заявок в общероссийский акселератор SberStudent для студентов, аспирантов, научных сотрудников институтов и университетов. Обучение будет проходить онлайн под кураторством преподавателей из Кремниевой долины. Участники смогут развить свою бизнес-идею и запустить свой первый коммерческий проект. Сбербанк полностью оплатит обучение.

Сервисы для жизни

Сегодняшний Сбер-целая вселенная сервисов для жизни активного человека. Это музыка, кино, доставка еды и товаров первой необходимости, блюд из ресторанов, услуги логистики и многое другое. Поближе познакомиться с компаниями экосистемы можно на сайте Сбера

Светлана Арнаутова, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка: «Сбер стал помощником в современном мире: помимо банковских продуктов мы идём в новые индустрии и делаем их удобнее, привычнее и доступнее. Аудитория студентов - это те, кто хотят получать от жизни всё здесь и сейчас, и в этом им могут быть полезны наши сервисы. Освоение и знание цифровых продуктов также тесно связано с финансовой грамотностью, а её повышение -важная социальная задача, в решении которой Сбербанк традиционно принимает участие».

Как сообщили ИА "Высота 102" в Сбере, встречи руководителей Сбербанка со студентами прошли в 16 вузах, в них приняли участие 600 учащихся, в том числе 512 ребят с особенностями здоровья. В завершении лекций всем участникам были вручены подарки от экосистемы Сбера.



