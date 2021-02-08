«Чистое небо»: «Ростелеком» на Юге перенес в 2020 году с опор в кабельную канализацию более 100 км оптики
Телеком 08.02.2021 16:55
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08.02.2021 16:55
«Ростелеком» в рамках программы «Чистое небо» в регионах ЮФО и СКФО перенес более 100 км оптической инфраструктуры операторов-партнеров в собственную кабельную канализацию. Работы проводились в региональных центрах и крупных городах, таких как Астрахань, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Сочи, Владикавказ, Нальчик и другие.
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, наибольший объем оптики национальный цифровой провайдер убрал с улиц под землю в Волгоградской области: в Волгограде, Урюпинске и Михайловке специалисты компании переложили кабели общей протяженностью 31,7 км.
«Современный город должен быть пространством без спутанных и закрученных проводов. Кабели, мотками висящие на столбах и закрывающие небо, не только эстетически неуместны, но и технически не надежны. Особенно в специфических условиях Юга с сильными ветрами и налипанием мокрого снега и льда на проводах в зимний период. Так что программа “Чистое небо” выполняет сразу три функции: повышает надежность работы сети, сокращает издержки на ее обслуживание и возвращает городским жителям возможность любоваться архитектурой на фоне чистого неба», – отметил Павел Шалюгин, директор по работе с операторами связи МРФ «Юг».
В числе крупнейших участников программы, в интересах которых «Ростелеком» перенес оптику под землю, такие провайдеры и операторы связи как «МегаФон», «МТС»и «ЭР-Телеком».
«Участие в программе “Чистое небо”– не просто коммерческий проект. Это вклад в формирование новой, более комфортной среды для жителей и гостей наших регионов. Помимо эстетики, важна и практическая часть – срок службы подземных проводов в разы выше. Например, мы до сих пор обнаруживаем фрагменты кабеля времен Российской империи, которые остаются в целости уже больше века. Уверен, наша модернизация прослужит не меньше», – рассказал Андрей Криштофович, технический директор Поволжского филиала «МегаФона».
Перенос линий связи под землю позволяет улучшить эстетический вид городов, увеличивает срок службы самой инфраструктуры, защищает ее от постороннего вмешательства и воздействия погодных условий. По статистике постоянный контроль и техническое обслуживание сокращает количество аварий в сети под землей по сравнению с воздушными линиями в среднем в тридцать раз. Кроме того, такой формат обеспечивает возможность техническим специалистам заводить кабель напрямую в здания, что упрощает процесс подключения новых клиентов.
В числе преимуществ переноса оптики в кабельную канализацию – прозрачность формирования стоимости, а также ее прогнозируемость в будущем в отличие от воздушного размещения, где цена аренды может часто меняться по желанию собственников опор и никак не регламентирована.
Тарифы «Ростелекома» на предоставление места операторам в кабельной канализации устанавливаются в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1284 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи» от 29 ноября 2014 года. Они являются публичными и пересматриваются не чаще одного раза в год.
Получить более подробную информацию по условиям предоставления места для сетевой инфраструктуры в кабельной канализации «Ростелекома» можно на сайте компании.
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