Банк «Открытие» снизил ставки по льготной ипотеке

Экономика 08.02.2021 17:56 Новости компаний
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08.02.2021 17:56 Новости компаний
Банк «Открытие» снизил ставки по трем льготным программам ипотечного кредитования. Минимальная ставка по «Госпрограмме 2020» снижена до 5,85%, по «Семейной ипотеке» - до 4,65%, по рефинансированию военной ипотеки – до 7,3% годовых, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
«Госпрограмма 2020» - одна из самых популярных ипотечных программ, предусматривающая покупку жилья в новостройке у застройщика. Максимальная сумма кредита составляет 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, а также 6 млн руб. для остальных регионов России. Срок кредитования — до 30 лет, размер первоначального взноса — от 15%. Ставка 5,85% действует при приобретении квартиры у ключевых партнеров банка. По кредитам с первоначальным взносом менее 20% применяется надбавка 0,5%.
Подать заявку на «Семейную ипотеку» могут семьи, в которых с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года родится второй или последующий ребенок. Взять кредит по ставке 4,65% можно на покупку квартиры в новостройке непосредственно у застройщика (за исключением сельских поселений Дальневосточного федерального округа, где программа предусматривает также покупку жилья на вторичном рынке). Жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей могут взять кредит на сумму до 12 млн руб. В других регионах страны максимальная сумма кредита составляет 6 млн рублей. Срок кредитования — до 30 лет, размер первоначального взноса — от 20% с учетом материнского капитала.
Программа «Военная ипотека» позволяет военнослужащим-участникам накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения (НИС) взять кредит на приобретение жилья на первичном и вторичном рынках на льготных условиях. Теперь клиенты банка «Открытие» могут рефинансировать ранее взятую военную ипотеку по сниженной ставке 7,3%.
«Мы рады предложить специальные условия кредитования тем, кто больше всего в них нуждается, - отмечает Нина Крючкова, заместитель директора департамента кредитного бизнеса банка «Открытие». – Чтобы оформить кредит у нас, клиенту не нужно приходить в отделение (все процедуры доступны онлайн), даже оформить сделку можно на территории застройщика или в любой другой локации. При принятии кредитного решения мы учитываем все доходы заемщика и оформляем заявку всего по двум документам. Так что ипотека в «Открытии» - это не только выгодно, но и удобно».
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