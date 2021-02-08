В Волгоградской области подсчитали количество аварийных домов

Общество 08.02.2021 14:54
0
08.02.2021 14:54
В Волгоградской области 683 дома признаны аварийными. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном комитете строительства, всего в области 22221 человек проживает в настоящее время зачастую в опасных для жизни и здоровья условиях. Больше всего аварийных домов в областном центре – 557 строений, исчерпавших свой век. В Камышинском районе аварийных домов – 18, в Калачевском районе – 17, в Волжском – 16, в Ольховском – 14. Всего в 23 муниципалитетах Волгоградской области есть подобные строения. А в некоторых районах, таких, как, например, Алексеевский, Еланский, Старополтавский и ряде других проблемы аварийного жилья не существует вовсе.
Реклама
«Все там будем»: глава Волгограда вышел в свет после слухов о заболевании коронавирусом08.02.2021 17:03
Общество 08.02.2021 17:03
Четыре очага бешенства ликвидируют в Волгоградской области08.02.2021 15:29
Общество 08.02.2021 15:29
Помощник для студентов: эксперты Сбера рассказали о финансовых и цифровых сервисах компании08.02.2021 15:14
Общество 08.02.2021 15:14
«ЕвроХим-ВолгаКалий» позаботился о детях08.02.2021 12:50
Общество 08.02.2021 12:50
Депутатам Волгоградской облдумы запретят иметь помощников из числа родственников08.02.2021 12:19
Общество 08.02.2021 12:19
О "Школьном кафе" поговорили открыто и неформально08.02.2021 10:42
Общество 08.02.2021 10:42
Смягчение ограничений по COVID-19 ожидает Волгоградскую область08.02.2021 10:23
Общество 08.02.2021 10:23
В Волгограде колледжи и техникумы возвращаются к очному обучению08.02.2021 10:02
Общество 08.02.2021 10:02
Судебные баталии вокруг магазина у главной площади Волгограда идут третий год07.02.2021 20:31
Общество 07.02.2021 20:31
«Меняю на трактор»: в Волгоградской области в массовом порядке распродаются рестораны и кафе07.02.2021 16:58
Общество 07.02.2021 16:58
В Волгоградской области бомж после тройного поджога обрел казенный дом07.02.2021 13:06
Общество 07.02.2021 13:06
От коронавируса в Волгоградской области умерли еще шесть человек07.02.2021 11:57
Общество 07.02.2021 11:57
Ледяной ветер «пропишется» в Волгоградской области до начала недели07.02.2021 09:11
Общество 07.02.2021 09:11
В Волгоградской области сокращают ковидные стационары06.02.2021 20:01
Общество 06.02.2021 20:01
В Волгоградской области зафиксирована рекордная суточная смертность от коронавируса06.02.2021 13:36
Общество 06.02.2021 13:36
Реклама