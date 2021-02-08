В Волгоградской области подсчитали количество аварийных домов





В Волгоградской области 683 дома признаны аварийными. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном комитете строительства, всего в области 22221 человек проживает в настоящее время зачастую в опасных для жизни и здоровья условиях. Больше всего аварийных домов в областном центре – 557 строений, исчерпавших свой век. В Камышинском районе аварийных домов – 18, в Калачевском районе – 17, в Волжском – 16, в Ольховском – 14. Всего в 23 муниципалитетах Волгоградской области есть подобные строения. А в некоторых районах, таких, как, например, Алексеевский, Еланский, Старополтавский и ряде других проблемы аварийного жилья не существует вовсе.



