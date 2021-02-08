В Волгограде молодой рецидивист просто так исколол вилкой женщину

Происшествия 08.02.2021 13:10
0
08.02.2021 13:10
Полицейские задержали в Волгограде 21-летнего рецидивиста за причинение ранений женщине, которая случайно попалась ему на пути. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в УМВД России по Волгограду, 46-летняя пострадавшая обратилась за медицинской помощью и заявила о нападении в полицию.
Женщина рассказала, что на лестничной площадке неизвестный мужчина подошел к ней и несколько раз ударил вилкой в область груди. Когда злоумышленник ушел, она почувствовала сильную боль и увидела кровь в области грудной клетки. Пострадавшая сообщила о произошедшем брату, который вызвал полицию и скорую помощь. Медики диагностировали у женщины открытое непроникающее ранение верхней трети грудной клетки справа.
Злоумышленника задержали по горячим следам. Им оказался безработный ранее судимый за грабеж местный житель. Объяснить свое поведение задержанный не смог, так как находился в состоянии алкогольного опьянения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Реклама
Замдиректора волгоградского завода задержан за контрабанду комплектующих для военной техники08.02.2021 13:53
Происшествия 08.02.2021 13:53
«От удара снесло капот»: под Волгоградом в ДТП пострадали три человека08.02.2021 10:24
Происшествия 08.02.2021 10:24
Названа причина пожара на базе стройматериалов под Волгоградом08.02.2021 09:09
Происшествия 08.02.2021 09:09
В Волжском видеокамеры сняли затопление улицы после коммунальной аварии07.02.2021 14:41
Происшествия 07.02.2021 14:41
В Волжском устраняют последствия коммунальной аварии на злополучной улице07.02.2021 12:09
Происшествия 07.02.2021 12:09
Под Волгоградом горит база стройматериалов07.02.2021 11:05
Происшествия 07.02.2021 11:05
В Волжском пустая маршрутка сбила пешехода07.02.2021 10:28
Происшествия 07.02.2021 10:28
В хуторе под Волгоградом сгорел мужчина07.02.2021 09:44
Происшествия 07.02.2021 09:44
В Урюпинске Волгоградской области в такси врезалась легковушка: двое детей в больнице06.02.2021 10:56
Происшествия 06.02.2021 10:56
В волгоградской многоэтажке потушили горящую электропроводку06.02.2021 09:42
Происшествия 06.02.2021 09:42
«Таня, меня сбила машина»: дочь погибшей в ДТП с «Росгвардией» пенсионерки – о трагедии в Волгограде05.02.2021 18:17
Происшествия 05.02.2021 18:17
Сбитая машиной Росгвардии пенсионерка умерла в больнице Волгограда05.02.2021 17:09
Происшествия 05.02.2021 17:09
«С психикой не в порядке»: после ЧП с гранатой волгоградцы рассказали о странных соседях05.02.2021 11:50
Происшествия 05.02.2021 11:50
На перекрестке в Волгограде машина снесла светофор05.02.2021 11:46
Происшествия 05.02.2021 11:46
В Советском районе Волгограда машина «Росгвардии» сбила пенсионерку05.02.2021 10:57
Происшествия 05.02.2021 10:57
Реклама