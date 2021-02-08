В Волгограде молодой рецидивист просто так исколол вилкой женщину





Полицейские задержали в Волгограде 21-летнего рецидивиста за причинение ранений женщине, которая случайно попалась ему на пути. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в УМВД России по Волгограду, 46-летняя пострадавшая обратилась за медицинской помощью и заявила о нападении в полицию.

Женщина рассказала, что на лестничной площадке неизвестный мужчина подошел к ней и несколько раз ударил вилкой в область груди. Когда злоумышленник ушел, она почувствовала сильную боль и увидела кровь в области грудной клетки. Пострадавшая сообщила о произошедшем брату, который вызвал полицию и скорую помощь. Медики диагностировали у женщины открытое непроникающее ранение верхней трети грудной клетки справа.

Злоумышленника задержали по горячим следам. Им оказался безработный ранее судимый за грабеж местный житель. Объяснить свое поведение задержанный не смог, так как находился в состоянии алкогольного опьянения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



