Экономика 08.02.2021 14:30 Новости компаний
0
08.02.2021 14:30 Новости компаний
Банк «Открытие» запустил вклад «Весенний» с максимальной ставкой 4,75%. Сумма депозита составляет от 50 000 до 15 млн руб., срок вклада - от одного года до двух лет. Таким образом, вкладчики получают возможность зафиксировать повышенную доходность на длительный срок, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
Важным преимуществом вклада «Весенний» также является возможность самостоятельно выбрать способ выплаты процентов: в начале срока (в таком случае ставка составит от 4,34% до 4,53% в зависимости от срока), в конце (с максимальной ставкой) или ежемесячно (по ставке от 4,55% до 4,65%). Открыть вклад можно в период с 7 февраля по 30 апреля 2021 года в любом отделении банка на территории всей страны, либо дистанционно - в мобильном приложение и интернет-банке «Открытия».
«Наше новое предложение будет интересно всем, кто предпочитает классические депозиты и при этом хочет зафиксировать уровень дохода по вкладу как защиту от дальнейшего снижения ставок, - говорит Александр Бородкин, начальник управления сберегательного и инвестиционного бизнеса банка «Открытие». – А гибкий подход к выплате процентов (в начале срока, ежемесячно или в конце) позволяет вкладчикам оптимизировать своё налогообложение. Получая процентный доход в разные налоговые периоды, клиент максимизирует эффект льготы для налога на доходы (напомню, что в 2021 году процентные доходы на сумму менее 42500 р. не облагаются налогом). Более того, выплата процентов при размещении вкладов позволяет нашим клиентам моментально переложить полученные проценты в инвестиционные или иные сберегательные инструменты».
Реклама
Банк «Открытие» снизил ставки по льготной ипотеке08.02.2021 17:56
Экономика 08.02.2021 17:56
ВТБ начинает продажи субординированных облигаций, номинированных в валюте08.02.2021 17:35
Экономика 08.02.2021 17:35
Банк «Открытие» снизил ставку по кредиту наличными и рефинансированию - от 5,5% годовых08.02.2021 15:41
Экономика 08.02.2021 15:41
Из-за долгов по электричеству у волгоградки арестовали любимый «Nissan»08.02.2021 15:03
Экономика 08.02.2021 15:03
«ВОЛМА». Закон успешного экспорта08.02.2021 09:01
Экономика 08.02.2021 09:01
В Волгоградской области хотят удержать цены на хлеб07.02.2021 10:21
Экономика 07.02.2021 10:21
Доходы жителей Волгоградской области росли всю пандемию06.02.2021 18:41
Экономика 06.02.2021 18:41
Фонд облигаций ВТБ стал лидером по доходности и притоку средств05.02.2021 12:56
Экономика 05.02.2021 12:56
Группа «Открытие» создает кафедру на факультете компьютерных наук НИУ ВШЭ05.02.2021 12:39
Экономика 05.02.2021 12:39
Сады Придонья помогают сохранить леса России05.02.2021 11:25
Экономика 05.02.2021 11:25
Югорский лыжный марафон пройдет 10 апреля при поддержке банка «Открытие»05.02.2021 08:37
Экономика 05.02.2021 08:37
Объединенный блок сети и розничного бизнеса банка «Открытие» возглавил Александр Пахомов04.02.2021 21:16
Экономика 04.02.2021 21:16
Новогодние премии в 2020 году стали платить чаще04.02.2021 20:19
Экономика 04.02.2021 20:19
Ценные встречи с Новой ŠKODA OCTAVIA пройдут в Волга-Раст-Октава04.02.2021 17:01
Экономика 04.02.2021 17:01
ВТБ: в 2020 году россияне сохранили траты на уровне предыдущего года04.02.2021 16:58
Экономика 04.02.2021 16:58
Реклама