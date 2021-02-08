



Банк «Открытие» запустил вклад «Весенний» с максимальной ставкой 4,75%. Сумма депозита составляет от 50 000 до 15 млн руб., срок вклада - от одного года до двух лет. Таким образом, вкладчики получают возможность зафиксировать повышенную доходность на длительный срок, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.

Важным преимуществом вклада «Весенний» также является возможность самостоятельно выбрать способ выплаты процентов: в начале срока (в таком случае ставка составит от 4,34% до 4,53% в зависимости от срока), в конце (с максимальной ставкой) или ежемесячно (по ставке от 4,55% до 4,65%). Открыть вклад можно в период с 7 февраля по 30 апреля 2021 года в любом отделении банка на территории всей страны, либо дистанционно - в мобильном приложение и интернет-банке «Открытия».

«Наше новое предложение будет интересно всем, кто предпочитает классические депозиты и при этом хочет зафиксировать уровень дохода по вкладу как защиту от дальнейшего снижения ставок, - говорит Александр Бородкин, начальник управления сберегательного и инвестиционного бизнеса банка «Открытие». – А гибкий подход к выплате процентов (в начале срока, ежемесячно или в конце) позволяет вкладчикам оптимизировать своё налогообложение. Получая процентный доход в разные налоговые периоды, клиент максимизирует эффект льготы для налога на доходы (напомню, что в 2021 году процентные доходы на сумму менее 42500 р. не облагаются налогом). Более того, выплата процентов при размещении вкладов позволяет нашим клиентам моментально переложить полученные проценты в инвестиционные или иные сберегательные инструменты».



