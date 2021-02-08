Экономика

Банк «Открытие» снизил ставку по кредиту наличными и рефинансированию - от 5,5% годовых

Экономика 08.02.2021 15:41 Новости компаний
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08.02.2021 15:41 Новости компаний


Банк «Открытие» обновил линейку кредитов наличными. Теперь получить заемные средства в «Открытии» можно по ставке от 5,5% годовых (при наличии финансовой защиты). При этом сниженная ставка действует в течение всего срока кредитования, который может составлять от 2 до 5 лет, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
Сумма кредита – от 50 000 до 5 000 000 рублей, досрочное погашение без комиссии. Получить средства можно на любые цели, в том числе для рефинансирования текущих кредитных обязательств. Рефинансировать можно сразу несколько кредитов, что позволит существенно оптимизировать свою долговую нагрузку и уменьшить размер ежемесячных платежей.
Узнать подробности и подать заявку на кредит можно в любом отделении банка на территории всей страны, либо онлайн – на сайте open.ru, а также в мобильном приложении или интернет-банке «Открытия». При принятии кредитного решения банк учитывает все доходы заемщика и может увеличить одобренную сумму кредита, если клиент укажет дополнительные источники заработка (например, работа на фрилансе или сдача недвижимости в аренду). При этом подтверждать документами дополнительный доход не требуется.
«Наши условия кредитования на сегодняшний день одни из самых интересных на рынке. А заемщикам, которые являются зарплатными клиентами в «Открытии», мы готовы предоставить дополнительные преимущества как по ценовым параметрам, так и по процедуре оформления кредита», - отметил Михаил Чамров, директор департамента кредитного бизнеса банка «Открытие».

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